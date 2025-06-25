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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 16:08
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İran, Mossad ajanı olmakla suçladığı 3 kişiyi idam etti

İran, on günden kısa bir süre içinde en az yedi kişiyi İsrail adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla idam etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran, Mossad ajanı olmakla suçladığı 3 kişiyi idam etti

İran, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum ettiği 3 kişinin cezasını infaz ettiğini bildirildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul'un cezası, sabah saatlerinde Urumiye'de infaz edildi.

Söz konusu kişiler, düşman yabancı devletlerle işbirliği yaptıkları iddiasıyla "yeryüzünde bozgunculuk" ve "harp suçu" ile suikast ekipmanlarını ülkeye sokmak kapsamında suçlanıyordu. Söz konusu ekipmanların bir kişiye suikastta kullanıldığı öne sürülmüştü.

İran, on günden kısa bir süre içinde en az yedi kişiyi İsrail adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla idam etti.

Öte yandan İran Parlamentosu “düşman devletlere casusluk ve işbirlikçilik yapanların” cezasının artırılmasını öngören iki yasayı alelacele geçirdi. Yargı Erki Sözcüsü Asghar Cihangir de İsrail ile bağlantılı kişilerin "savaş koşulları" altında yargılanacağını duyurdu.

Haber Yeri
İstanbul
İran idam
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