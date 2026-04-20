İstanbul Tabip Odası seçim sonuçları: Hem hekimler hem de ülke açısından bir mesaj

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en büyük odalardan biri olan İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu, dün (19 Nisan) sona erdi.

Oda seçimleri için Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanan hekimlerin yüzde 60’ı, iktidara yakın Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerini birleştirmesine rağmen Demokratik Katılım Grubu’nu (DKG) tercih etti.

Böylece İTO’nun yeni yönetimi Talat Kırış, Benan Koyuncu, Deren Kineşçi, Emrah Kırımlı, Nadir Kalfazade, Fikret Aydın ve Irmak Saraç’tan oluştu.

34 bin 392 üyesi bulunan İTO’da dünkü seçimler için 8 bin 625 hekim oy kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin bianet’e konuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, “kritik” olarak değerlendirdikleri bu yılki seçimde, önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir katılım olduğunu söyledi. Ancak Kırış, yine de İTO üyelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 25’inin sandığa gittiğini belirtti.

“Birçok anlamı olan bir kazanım”

Yeni İTO Başkanı, seçimlere nasıl hazırlandıklarını ve sonuçların kendileri açısından ne anlama geldiğini şöyle anlattı:

“Bence bu, birçok anlamı olan bir kazanım. Bir defa uzun süredir Demokratik Katılım Grubu, İstanbul Tabip Odası’nı yönetiyor. Bunu öncelikle bir onaylanma olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda hekimler açısından da, ülke açısından da bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Hem mesleklerine hem de kurumlarına sahip çıktılar. Bu süreci daha geniş bir çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

“Seçim sürecinde Demokratik Katılım Grubu olarak bir basın toplantısıyla adaylarımızı ve programımızı açıklamıştık. Ardından İstanbul genelinde kamu ve özel hastanelerini, aile sağlığı merkezlerini, poliklinikleri, tıp merkezlerini ve muayenehaneleri dolaşarak hekimlerle birebir temas kurduk ve onları seçime davet ettik. Karşıdaki iki grubun son anda birleşmesi de bir tepki yarattı, bunun seçimlere katılımda etkili olduğunu düşünüyorum. 80-90 yaşındaki hocalarımızın bile oy kullanmaya gelmesi bizi çok duygulandırdı. Sonuçta bu birleşmeye rağmen seçimi yaklaşık yüzde 40’lık bir farkla kazandık.”

Prof. Dr. Talat Kırış, (Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası).