ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 15:23 20 Nisan 2026 15:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 16:51 20 Nisan 2026 16:51
Okuma Okuma:  3 dakika

İstanbul Tabip Odası seçim sonuçları: Hem hekimler hem de ülke açısından bir mesaj

İstanbul Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, Demokratik Katılım Grubu’nun yaklaşık yüzde 60 oyla seçimleri kazanmasını bianet’e değerlendirdi.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

İstanbul Tabip Odası seçim sonuçları: Hem hekimler hem de ülke açısından bir mesaj
Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en büyük odalardan biri olan İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu, dün (19 Nisan) sona erdi.

Oda seçimleri için Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanan hekimlerin yüzde 60’ı, iktidara yakın Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerini birleştirmesine rağmen Demokratik Katılım Grubu’nu (DKG) tercih etti.

Böylece İTO’nun yeni yönetimi Talat Kırış, Benan Koyuncu, Deren Kineşçi, Emrah Kırımlı, Nadir Kalfazade, Fikret Aydın ve Irmak Saraç’tan oluştu.

34 bin 392 üyesi bulunan İTO’da dünkü seçimler için 8 bin 625 hekim oy kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin bianet’e konuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, “kritik” olarak değerlendirdikleri bu yılki seçimde, önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir katılım olduğunu söyledi. Ancak Kırış, yine de İTO üyelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 25’inin sandığa gittiğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası seçimini Demokratik Katılım Grubu kazandı
İstanbul Tabip Odası seçimini Demokratik Katılım Grubu kazandı
19 Nisan 2026

“Birçok anlamı olan bir kazanım”

Yeni İTO Başkanı, seçimlere nasıl hazırlandıklarını ve sonuçların kendileri açısından ne anlama geldiğini şöyle anlattı:

“Bence bu, birçok anlamı olan bir kazanım. Bir defa uzun süredir Demokratik Katılım Grubu, İstanbul Tabip Odası’nı yönetiyor. Bunu öncelikle bir onaylanma olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda hekimler açısından da, ülke açısından da bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Hem mesleklerine hem de kurumlarına sahip çıktılar. Bu süreci daha geniş bir çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

“Seçim sürecinde Demokratik Katılım Grubu olarak bir basın toplantısıyla adaylarımızı ve programımızı açıklamıştık. Ardından İstanbul genelinde kamu ve özel hastanelerini, aile sağlığı merkezlerini, poliklinikleri, tıp merkezlerini ve muayenehaneleri dolaşarak hekimlerle birebir temas kurduk ve onları seçime davet ettik. Karşıdaki iki grubun son anda birleşmesi de bir tepki yarattı, bunun seçimlere katılımda etkili olduğunu düşünüyorum. 80-90 yaşındaki hocalarımızın bile oy kullanmaya gelmesi bizi çok duygulandırdı. Sonuçta bu birleşmeye rağmen seçimi yaklaşık yüzde 40’lık bir farkla kazandık.”

Prof. Dr. Talat Kırış, (Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası).

“Genç hekimlere yeterince ulaşamamışız”

Kırış, yönetimde yer alan bazı isimlerin iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilmesine dair ise “Bunun yanıtını genel kurulda da verdim. Arkadaşlarımız görevlerinin başında olan hekimler. Hakkında açılmış davalar sonuçlanmış, kazanılmış. Bunların yeniden gündeme getirilmesi en azından ayıptı,” yorumunu yaptı.

Seçim sürecinde diğer grupların “değişim” söylemini sıkça kullanmasına ilişkin olarak da Kırış şöyle konuştu:

“Aslında bizi değiştirmek istediler, ‘Demokratik Katılım Grubu değişsin’ dediler. Ülkede hiçbir şey değişmesin ama İstanbul Tabip Odası değişsin, deyince bu olmuyor tabii. Zaten kendi içinde dinamik bir gruptan bahsediyoruz. Demokratik Katılım Grubu yerinde duran, statik bir yapı değil; sürekli değişen, yönetimi yenilenen bir örgüt. Ayrıca sürekli geri bildirim alıyoruz, sahayı dolaşıyoruz, eksiklerimizi görüyoruz. Evet, eksiklerimiz var, bunu kabul ediyoruz. Genç hekimlere yeterince ulaşamamışız, kendimizi yeterince ifade edememişiz, yaptıklarımızı görünür kılamamışız. Bunlar bizim eksiklerimiz ve bunlardan ders çıkarıyoruz.

“Ama hiçbir şey yapmamışız gibi bir algı oluşturulması bence haksızlık. Bu kadar rapor yazılmış, davalar açılmış, eylemler yapılmışken, mevcut sağlık sistemindeki sorunları yalnızca ‘Demokratik Katılım Grubu İstanbul Tabip Odası’nı yönettiği için’ yaşanıyormuş gibi göstermek hem komik hem de yanlış bir argüman. Zaten seçim sonuçları da bunu gösterdi. Nihayetinde ise gerçekten mutluyuz. Ama bundan sonrası da var, çünkü bu bize yüklenmiş bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Bize duyulan güvenin karşılığını vermek zorundayız.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Tabip Odası demokratik katılım grubu Talat Kırış
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected]
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

