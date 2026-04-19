İstanbul Tabip Odası seçimini Demokratik Katılım Grubu kazandı
İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) iki gün süren genel kurulu sona erdi. İki ayrı listenin yarıştığı seçimlerde Demokratik Katılım Grubu yaklaşık 5 bin oy alarak seçimi kazandı.
Seçimlere Demokratik Katılım Grubu'nun yanısıra Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Grubu ortak liste ile katıldı. Oylamada Demokratik Katılım Grubu, seçime katılanların yaklaşık yüzde 60'ını aldı. Böylece İTO'nın yeni yönetimi Dr. Talat Kiriş, Dr. Benan Koyuncu, Dr. Deren Kineşçi, Er. Emrah Kırımlı, Dr. Nadir Kalfazade, Dr. Fikret Aydın, Dr. Irmak Saraç'tan oluştu.
“İstanbul Tabip Odası, Cumhur İttifakı’na teslim edilemez”
34 bin 392 üyenin bulunduğu İstanbul Tabip Odası'nda 8 bin 625 kişi oy kullandı. Seçimde 56 oy ise geçersiz sayıldı.
Yapılan oylamada Talat Kırış 5 bin 99, Benan Koyuncu 5 bin 26, Ceren Kineşçi 5 bin 18, Emrah Kırımlı 5 bin 24, Fikret Aydın 5 bin 10, Irmak Saraç 5 bin 40 ve Nadir Kalfazade 4 bin 993 oy aldı.
Rakip listede yer alan Ali Sarıdaş 3 bin 336, Alparslan Saylar 3 bin 386, Ayşe Demir 3 bin 409, Lütfullah Caştur 3 bin 308, Nedim Uzun 3 bin 352, Rümeysa Yeni Elbay 3 bin 322 ve Salih Aydın 3 bin 426 oy aldı.
