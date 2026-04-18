HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 16:20 18 Nisan 2026 16:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 17:04 18 Nisan 2026 17:04
Okuma Okuma:  2 dakika

“İstanbul Tabip Odası, Cumhur İttifakı’na teslim edilemez”

Odadaki kritik seçimler öncesi Demokratik Katılım Grubu, hekimlik değerlerinin korunması için kendi adaylarına oy verme çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün İstanbul Barosu Merkez Bina Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Seçim ise yarın (19 Nisan Pazar) saat 09.00-17.00 arasında Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

Hekimlerin oy kullanacağı seçime bir gün kala, iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Grubu’nun aynı isimlerle iki ayrı yarı liste açıklaması ise tepkilere neden oldu.

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bağlamda tüm hekimleri Demokratik Katılım Grubu’na oy vermeye çağırdı.

“İstanbul Tabip Odası seçimlerine ayrı gireceğini duyuran iki grup, seçim ittifakı yaptı. İki ayrı grup ismi, ancak iki listede yer alanlar aynı kişiler. İstanbul Tabip Odası, Cumhur İttifakı’na teslim edilemez. Tüm hekimleri Demokratik Katılım Grubu’na oy vermeye davet ediyoruz.”

“Önemli bir eşik”

Yönetim Kurulu Başkan adayının Prof. Dr. Talat Kırış olduğu Demokratik Katılım Grubu da seçim programı metninde şu ifadelere yer verdi:

“2026 İstanbul Tabip Odası seçimleri, önemli bir eşiktir. Bu seçim, İstanbul Tabip Odası’nın hekimliğin bilimsel, etik ve kamusal niteliğini, Cumhuriyet değerlerini savunan bağımsız bir meslek örgütü olarak yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Bu seçim, bugün gelinen noktadan sorumlu olanların değişmemesi için değişimi savunanlara ‘buradayız, bu sağlıksız ortamı değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz’ diyeceğimiz bir seçim olacaktır.

“İstanbul Tabip Odası’na sahip çıkmak, hekimliğin değerlerine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Bu sorumluluğu birlikte taşımak ve bu çizgiyi birlikte güçlendirmek için sizleri 19 Nisan 2026 günü yapılacak seçimlerde Demokratik Katılım Grubu’nu desteklemeye davet ediyoruz.”

* Oy kullanabilecekler, sandık numarasını ve oy kullanacağı sınıf bilgisini bu linkten öğrenebilir.

** Demokratik Katılım Grubu adaylarının hepsini görmek için burayı tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
demokratik katılım grubu İstanbul Tabip Odası Talat Kırış cumhur ittifakı raşit tükel Değişim Grubu Türk Hekimleri Grubu
