İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün İstanbul Barosu Merkez Bina Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Seçim ise yarın (19 Nisan Pazar) saat 09.00-17.00 arasında Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

Hekimlerin oy kullanacağı seçime bir gün kala, iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Grubu’nun aynı isimlerle iki ayrı yarı liste açıklaması ise tepkilere neden oldu.

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bağlamda tüm hekimleri Demokratik Katılım Grubu’na oy vermeye çağırdı.

“İstanbul Tabip Odası seçimlerine ayrı gireceğini duyuran iki grup, seçim ittifakı yaptı. İki ayrı grup ismi, ancak iki listede yer alanlar aynı kişiler. İstanbul Tabip Odası, Cumhur İttifakı’na teslim edilemez. Tüm hekimleri Demokratik Katılım Grubu’na oy vermeye davet ediyoruz.”