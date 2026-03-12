ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.03.2026 16:25 12 Mart 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.03.2026 16:30 12 Mart 2026 16:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Lübnan: İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı 687’ye yükseldi

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaralı sayısının da 1768’e yükseldiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Lübnan: İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı 687’ye yükseldi
*İsrail'in Lübnan’ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu hayatını kaybeden sağlıkçı Yusuf Assaf’ın cenaze töreni, 11 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 11. gününde (12 Mart) sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesinin yanı sıra ülkenin güneyi ve doğusundaki 10’dan fazla beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Markus, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 1768’e yükseldiğini açıkladı.

*İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda binada hasar meydana geldi, 12 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail’den Lübnan’ı işgal tehdidi

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün (11 Mart) Hizbullah’ın İsrail’i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini söyleyen Katz, “Hizbullah’ın İsrail’e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız,” diyerek Lübnan’daki işgali genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026

İsrail’in Lübnan’a saldırıları

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar, 2 Mart’ta Lübnan’a sıçramıştı.

İsrail ordusundan 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Hizbullah ise İsrail’e yönelik füze ve dron saldırılarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in İsrail tarafından öldürülmesinin intikamı, ayrıca Lübnan’ı ve halkını savunmak amacıyla düzenlendiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart’tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

(VC)

