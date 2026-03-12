Lübnan: İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı 687’ye yükseldi

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 11. gününde (12 Mart) sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesinin yanı sıra ülkenin güneyi ve doğusundaki 10’dan fazla beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Markus, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 1768’e yükseldiğini açıkladı.

*İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda binada hasar meydana geldi, 12 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail’den Lübnan’ı işgal tehdidi

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün (11 Mart) Hizbullah’ın İsrail’i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini söyleyen Katz, “Hizbullah’ın İsrail’e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız,” diyerek Lübnan’daki işgali genişletme tehdidinde bulundu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar, 2 Mart’ta Lübnan’a sıçramıştı. İsrail ordusundan 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Hizbullah ise İsrail’e yönelik füze ve dron saldırılarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in İsrail tarafından öldürülmesinin intikamı, ayrıca Lübnan’ı ve halkını savunmak amacıyla düzenlendiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart’tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

(VC)