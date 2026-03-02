İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar Lübnan’a sıçradı.

Hizbullah, pazarı pazartesiye bağlayan gece, İsrail’in Hayfa kentinin güneyindeki Mişmar el-Karmel füze savunma üssünü “nitelikli füzeler ve insansız hava araçları” ile hedef aldığını duyurdu.

Örgüte ait “Savaş Enformasyon Merkezi” (İlam el-Harbi) tarafından paylaşılan açıklamada, saldırıların İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in İsrail tarafından öldürülmesinin intikamı, ayrıca Lübnan’ı ve halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

İsrail basını, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah’ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Lübnan’a yoğun hava saldırıları

İsrail ordusu, Hizbullah’ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Beyrut’ta Hizbullah’ın “üst düzey isimleri” ve Lübnan’ın güneyinde örgütün “kilit bir isminin” hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir “Hizbullah’a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız” derken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da “İran’ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.

İsrail gözünü Lübnan’a dikti: Savaş hiç bitmedi

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı da İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Binlerce kişi kuzeye göç ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail’in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Avn’dan açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, Lübnan topraklarından İsrail’e roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden “kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu” haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

Harita: BBC News

(VC)