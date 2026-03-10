"Lübnan’da son 24 saatte 100 bin kişi yerinden edildi"

İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan saldırıları ülkede hızla büyüyen bir insani krize ve kitlesel yerinden edilmelere yol açıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), son 24 saat içinde yaklaşık 100 bin kişinin daha güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

"İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor"

UNHCR Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Beyrut’tan Cenevre’deki gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin çevrim içi platformuna kayıt yaptıran yerinden edilmiş kişi sayısının 667 bine ulaştığını belirtti.

Billing, “Bu sayı yalnızca bir gün içinde 100 bin artış gösterdi” dedi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, yaşanan hızlı artışın sivillerin güvenliğine yönelik risklerin büyüdüğüne ve ülkede insani ihtiyaçların hızla arttığına işaret ettiğini belirtiyor. UNHCR temsilcisi Billing, son dönemdeki yerinden edilme hızının, 2024 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan önceki çatışma dönemine kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Fotoğtaf: AA / İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nabatiye iline bağlı Al-Aadaissah bölgesine düzenlediği saldırılar sonucu yerleşim alanları kullanılamaz hale geldi.

HRW'den beyaz fosfor açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında en az 486 kişi hayatını kaybetti, bin 313 kişi yaralandı. Bakanlık, siviller ile savaşçılar arasındaki dağılıma ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), İsrail Ordusu'nun 3 Mart’ta Lübnan’ın güneyindeki Yohmor kasabasında yerleşim alanları üzerinde beyaz fosfor mühimmatı kullandığını ve bunun siviller için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Beyaz fosfor nedir? Beyaz fosfor zehirli bir madde olarak biliniyor. Havadaki nemle veya insanların solunum yollarındaki nemle reaksiyona girerek fosforik asit oluşturabiliyor. Oksijenle temas ettiğinde hızla yanabilen madde, hedef aldığı bölgelerde yangınlara yol açabiliyor. Ordular beyaz fosforu zaman zaman askeri hareketleri gizlemek veya görüşü engellemek amacıyla kullanabiliyor. Madde, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında kimyasal silah olarak sınıflandırılmıyor. Ancak sivillerin bulunduğu alanlarda kullanılması, Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi’nin üçüncü protokolü uyarınca uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor.

(NÖ)