İddia: Türkiyeli İsrail askeri Türkiye’de tutuklandı, ABD girişimiyle serbest kaldı

İsrail medyası, Türkiye-İsrail çifte vatandaşı Jessica Bachar’ın (Jessy Bahar) Türkiye’de gözaltına alındığını, ardından ev hapsinde tutulduğunu ve ABD’nin de dahil olduğu diplomatik girişimler sonucu İsrail’e döndüğünü yazdı.

The Jerusalem Post’a göre 28 yaşındaki Bachar, İstanbul’da doğdu. 17 yaşında da İsrail'e göç etti. Burada İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) katıldı ve asker oldu.

Geçen Şubat ayında Türkiye’ye ailesini ziyarete geldi. Ancak gelmeden önce sosyal medyada kimliği deşifre edilmişti. Üniformalı fotoğrafları ve ebeveynlerinin ikamet adresini içeren kişisel bilgileri yayımlanmıştı.

Bachar, ifşa olduktan yaklaşık iki hafta sonra Türkiye’ye girişi sırasında havalimanında gözaltına alındı. "Yabancı bir orduda görev yapmakla (TCK 320)" suçlandı. Mahkeme Bachar hakkında ev hapsi kararı vererek adli kontrolle serbest bıraktı.

Gazete bundan sonrasını “Dışişleri Bakanı (Gideon Sa’ar) Amerikan müdahalesi de dahil olmak üzere yoğun baskı uyguladı ve sonunda gizli bir operasyonla İsrail'e teslim edildi.” diye yazdı.

jns.org da benzer şekilde Bachar’ın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ile ABD’nin girişimleriyle serbest bırakıldığını aktardı. Bachar’ın serbest kalmasının ardından üçüncü bir ülke üzerinden İsrail'e uçtuğunu yazdı.

Gazze soykırımına katıldığına dair bir kanıt yok

Öte yandan Haaretz Gazetesi de Bachar’ın 6 yıl önce orduya katıldığı ancak o tarihten bu yana yedeklik yapmadığını belirtti.

İsrail’de askerlik, İsrail vatandaşları için genel olarak zorunlu. Çifte vatandaşlık ya da sonradan İsrail’e göç etmiş olmak tek başına muafiyet nedeni sayılmıyor. Erkekler için asgari süre 32 ay, kadınlar içinse 24 ay. Bu nedenle Bachar’ın Gazze soykırımına katıldığına dair kanıt bulunmuyor.

Bar-Ilan Üniversitesi’nin Temmuz 2025’te yayımladığı tanıtım yazısına göre Bachar, 17 yaşında Türkiye’den ayrılarak İsrail’e gitti. IDF’de “lone soldier” olarak görev yaptıktan sonra Bar-Ilan Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve iletişim okudu.

Aynı yazıda Bachar’ın, Türkiye’deki 2023 depremlerinin ardından afet yardımı için GraceAID adlı bir uygulama geliştirdiği ve Gold Moon Awards tarafından “Yılın En Genç Girişimcisi” seçildiği belirtildi.

İsrail basını haberlerinde, olayın Türkiye’de çifte vatandaş İsraillilerin ve özellikle IDF’de görev yapmış kişilerin sosyal medya üzerinden hedef gösterildiği kampanyalarla bağlantılı olduğu savunuldu. Ynet ve The Jerusalem Post, kampanyalarda Türk Ceza Kanunu’ndaki soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin düzenlemelere atıf yapıldığını yazdı.

Türkiye yasalarında suç

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre başka bir ülkede askerlik yapmak suç. TCK’nin "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" bölümündeki “Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma” başlıklı 320. maddesine göre hükümetin izni olmaksızın başka bir ülke için askerlik yapanlar üç yıldan altı yıla kadar hapisler cezalandırılır.

