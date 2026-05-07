Filistin Eylem Komitesi: İsrail’i silahlandıran şirketler yeniden İstanbul’da

Filistin Eylem Komitesi, 5 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan ve 9 Mayıs’a kadar sürecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na ilişkin açıklama yaptı.

Komite açıklamasında, İsrail ordusuna sağladıkları askeri teçhizat ve teknolojilerle “Filistin’deki işgal ve soykırımın stratejik suç ortakları” olan bazı uluslararası şirketlerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarda ürünlerini sergilemesine tepki gösterdi.

İsrail ordusuyla askeri ve teknolojik ilişkileri bulunan L3Harris, BAE Systems, Leonardo, Airbus, Siemens ve Thales UK gibi şirketlerin fuarda yer aldığını belirten Komite, bu şirketlerin “Filistin halkı üzerinde kullanılan silah ve teknolojileri pazarlama fırsatı bulduğu”nu kaydetti.

Komite, L3Harris’in İsrail ordusunun hava gücünde kullanılan F-35 savaş uçaklarının ana elektronik sistemlerinde tedarikçi olduğunu; BAE Systems’in savaş uçakları için bileşen, mühimmat, füze fırlatma kitleri ve zırhlı araçlar sağladığını; Leonardo’nun radar sistemleri, deniz topları ve lazer hedefleme sistemleri tedarik ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Airbus’ın İsrail ordusunun Gazze başta olmak üzere işgal ettiği bölgelerde bilgi toplama ve suikast saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarının üretiminde ortak olduğu, Siemens’in İsrail ordusu ve savunma sanayisine endüstriyel ve mühendislik yazılımları sağladığı, Thales UK’nin ise insansız hava araçlarının bileşenlerini tedarik ettiği ifade edildi.

Filistin Eylem Komitesi: Soykırım ortağı şirketleri ülkemizde istemiyoruz!



Filistin halkını katleden uçak, silah ve mühimmatları üreten şirketler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda… pic.twitter.com/hFhnwAKNMy — BDS Türkiye (@israileboykot) May 6, 2026

“Soykırım ortağı şirketleri fuar programından çıkarın”

Filistin Eylem Komitesi, bu şirketlerin sağladığı askeri teknoloji ve ekipmanların Filistin halkının yanı sıra, Lübnan, Yemen, Irak ve İran başta olmak üzere bölge halklarına karşı da kullanıldığını belirterek, “İstanbul’da üst düzey bir ağırlamayla taltif edilen bu şirketler, apaçık biçimde coğrafyamızı yıkıma uğratan emperyalist sermaye gruplarıdır” dedi.

Açıklamada SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’ne “Soykırım ortağı şirketleri fuar programından çıkarın” çağrısında bulunuldu. Hükümete de çağrı yapan Filistin Eylem Komitesi, şunları kaydetti:

“Türkiye hükümeti, öncülüğünü yaparak 52 ülkenin imzasını topladığı ve Kasım 2024’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu mektupta da önerdiği gibi; İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için İsrail’e derhal askeri ambargo ilan etmelidir! Soykırım ortağı firmaların fuara katılımı, aynı zamanda, Türkiye’nin Temmuz 2025’te imzaladığı ve İsrail’e silah tedarikini engellemek için önlemleri alınmasını öngören Bogota Bildirisi’yle çelişen yeni bir adım olarak kaydedilecektir.”

Filistin Eylem Komitesi hakkında Nakba’nın 76. yıldönümünde (15 Mayıs 2024), BDS Türkiye’nin çağrısıyla bir araya gelen onlarca siyasi kurum, sendika ve meslek örgütü, “Nakba Eylem Komitesi” adıyla bir oluşum kurmuştu. Komite, Türkiye’de Filistin ile ilkeli bir dayanışma hattı oluşturma gerekliliği temelinde hareket ederek, faaliyetlerini “Filistin Eylem Komitesi” adı altında sürdürme kararı aldı. İlk eylemini 7 Temmuz 2024’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştiren Komite, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini “ilkeli bir dayanışma hattının temeli” olarak görerek, Türkiye’nin sürdürdüğü bu ilişkileri hedef alan eylemler düzenliyor. Komite ayrıca, diğer şehirlerde de eylem birliktelikleri kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

