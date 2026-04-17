Taksim’deki otelden ayrımcı uygulama: “İsrail ve Filistinlileri kabul etmiyoruz”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ayrımcılık ve Irkçılığa Karşı Komisyon, Taksim’de bulunan The Green Park Hotel hakkında yapılan ayrımcılık başvurusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ayrımcılıkla sınanmak

Otelin müşterilere ilettiği yazılı yanıtta, 'İsrail ve Filistin milliyetinden' kişilerin konaklamasının kabul edilmediği belirtildi.

Komisyonun açıklamasına göre, söz konusu ifade derneğe ulaştırılan resmi yazışmada açık biçimde yer aldı.

Eşit erişim hakkı ihlali

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"The Green Park Hotel Taksim tarafından müşterilere iletilen ve derneğimize ulaştırılan yazılı yanıtta, İsrail ve Filistin milliyetine sahip kişilerin konaklamasının kabul edilmediği ifade edilmektedir. Bu uygulama, milliyete dayalı açık bir ayrımcılık niteliği taşımakta ve aynı zamanda bireylerin seyahat özgürlüğü ve hizmetlere eşit erişim hakkını ihlal etmektedir."

İHD Ayrımcılık ve Irkçılığa Karşı Komisyon, söz konusu uygulamanın yalnızca etik değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlükler açısından da ihlal anlamına geldiğine dikkat çekti.

Otelin yanıtı

(AB)