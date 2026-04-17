ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 14:08 17 Nisan 2026 14:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 14:29 17 Nisan 2026 14:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Taksim’deki otelden ayrımcı uygulama: “İsrail ve Filistinlileri kabul etmiyoruz”

The Green Park Hotel yer ayırtmak için yapılan bir başvuruya verdiği cevapta ‘İsrail-Filistin milliyetinden olmama’ şartını not düştü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İnsan Hakları Derneği (İHD) Ayrımcılık ve Irkçılığa Karşı Komisyon, Taksim’de bulunan The Green Park Hotel hakkında yapılan ayrımcılık başvurusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ayrımcılıkla sınanmak
13 Eylül 2025

Otelin müşterilere ilettiği yazılı yanıtta, 'İsrail ve Filistin milliyetinden' kişilerin konaklamasının kabul edilmediği belirtildi.

Komisyonun açıklamasına göre, söz konusu ifade derneğe ulaştırılan resmi yazışmada açık biçimde yer aldı.

Eşit erişim hakkı ihlali

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"The Green Park Hotel Taksim tarafından müşterilere iletilen ve derneğimize ulaştırılan yazılı yanıtta, İsrail ve Filistin milliyetine sahip kişilerin konaklamasının kabul edilmediği ifade edilmektedir. Bu uygulama, milliyete dayalı açık bir ayrımcılık niteliği taşımakta ve aynı zamanda bireylerin seyahat özgürlüğü ve hizmetlere eşit erişim hakkını ihlal etmektedir."

İHD Ayrımcılık ve Irkçılığa Karşı Komisyon, söz konusu uygulamanın yalnızca etik değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlükler açısından da ihlal anlamına geldiğine dikkat çekti.

Otelin yanıtı

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ihd ayrımcılık Taksim otel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git