Li Xezeyê hejmara miriyan gihîşt 72 hezar û 742an
Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xeta Xezeyê de hejmara miriyan her ku diçe zêde dibe. Li gorî daneyên dawî yên Wezareta Tenduristiyê ya Xezeyê, ji Cotmeha 2023an ve hejmara kesên jiyana xwe ji dest dane derket 72 hezar û 742an û hejmara birîndaran jî gihîşt 172 hezar û 565an.
Artêşa Îsraîlê tevî agirbestê jî êrîşên xwe yên li ser Xezeyê berdewam dike. Di 24 saetên dawî de cenazeyên 2 kesan û 10 birîndar rakirin nexweşxaneyên Xezeyê.
Ji 10ê Cotmeha 2025an ve ku agirbest ketiye meriyetê, di êrîşên Îsraîlê de 856 kesan jiyana xwe ji dest dane û 2 hezar û 463 kes jî birîndar bûne. Her wiha tîman cenazeyên 770 kesan ji bin kavilan derxistin. Rayedar diyar dikin ku li seranserê Xezeyê hê jî bi hezaran kes di bin kavilan de ne.
Artêşa Îsraîlê Kampa Penaberan a Nuseyratê ya li navenda Xezeyê jî kir armanc. Li gorî agahiyên nexweşxaneyê, balafireke bêmirov a Îsraîlê du mûşek avêtin ber deriyê malekê. Di êrîşê de Abdurrahman Şeafi jiyana xwe ji dest da û birîndarek jî li Nexweşxaneya Avdeyê tê dermankirin. Tevî agirbestê, di êrîşên heta niha de zêdetirî 850 kes mirine û zêdetirî 2 hezar û 400 kes jî birîndar bûne.
Leşkerên Îsraîlê li bajaroka Er-Ramê ya li bakurê Qudsa Rojhilat a dagirkirî jî gule barandin. Li gorî nûçeya ajansa fermî ya Filistinê WAFAyê, leşkeran li nêzî "Dîwarê Cudahiyê" bi fîşekên rastî gule berdan Filistîniyekî. Tîmên Heyva Sor a Filistinê cenazeyê kesê jiyana xwe ji dest dayî ji herêmê girtin.
Li gorî nûçeya AAyê, leşkerên Îsraîlê bi hinceta ku dixwestin ji Dîwarê Cudahiyê derbas bibin Filistînî kirine armanc. Îsraîl ji Cotmeha 2023yan ve nahêle karkerên Filistînî vegerin ser karên xwe yên li Îsraîlê. Ji ber vê yekê gelek Filistînî tevî hemû rîskan jî hewl didin ku ji dîwar derbas bibin. Di dema dawî de di êrîşên ku di van hewildanan de pêk tên de zêdebûneke berçav tê dîtin.
