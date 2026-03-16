İsrail, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı "sınırlı kara operasyonları" başlattı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.

Toplantıda askerlere "bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.

Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.

Zahrani Nehrine kadar olan kısım boşaltılıyor

İsrail, 28 Şubat’ta ABD ile İran’a karşı açtıkları savaş sonrası 3 Mart’ta Lübnan'a girdi. Giriş noktası Lübnan’ın güney batısındaki Markaba, El Adaisse, Kefr Kela ve Ramyah ve çevresiydi. Lübnanlılardan Litani Nehri’ne kadar olan alanı boşaltmasını istedi.

Hizbullah aynı gece Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine İran ile koordineli bir şekilde 120’den fazla füze atışı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ardından İsrail askerlerinin Mavi Hat’ın güneyine döndüğünü açıkladı.

Ancak bundan 9 gün sonra 12 Mart’ta İsrail sınırdan yaklaşık 40 kilometre içerideki yerleşimler için tahliye çağrısı yaptı. Sivillerin Zahrani Nehri’nin kuzeyine geçmesini istedi.

İsrail ayrıca Beyrut başta olmak üzere Lübnan geneline hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

