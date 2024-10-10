İsrail, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerine ateş açtı

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekâtının 10. gününde BM Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) konuşlandığı yerleri hedef aldı.

UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada, ‘Mavi Hat’ boyunca yaşanan gerilimin Güney Lübnan’daki kasaba ve köylerde büyük yıkıma yol açtığı belirtildi.

Son günlerde Lübnan’ın güneyinde çeşitli ihlallere tanık olduklarını belirten UNIFIL, Nakura’daki merkez karargâh ve çevresindeki pozisyonlara İsrail ordusu tarafından ateş açıldığını bildirdi.

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Açıklamada İsrail saldırılarına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

“Bu sabah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı, UNIFIL’in Nakura karargâhındaki bir gözlem kulesine ateş açarak doğrudan isabet ettirdi ve kulede bulunan iki Barış Gücü askeri yaralandı. Yaralanmalar ciddi değil, ancak askerler hâlâ hastanede tedavi görüyorlar.

Ayrıca İsrail ordusu, çatışmalar başlamadan önce düzenli olarak üçlü toplantıların yapıldığı Ras Nakura’daki 1-32A pozisyonuna kasıtlı olarak ateş açarak aydınlatma sistemine ve telsiz röle istasyonuna zarar verdi.

İsrail askerleri ayrıca El-Lebbune’deki 1-31 pozisyonuna ateş açarak, Barış Gücü askerlerinin bulunduğu sığınağın girişini vurdu, araçlara ve iletişim sistemine zarar verdi. Dün de bu pozisyonun güvenlik kameralarına kasıtlı olarak ateş açarak devre dışı bırakmışlardı.”

*Güney Lübnan'da UNIFIL'in konuşlandığı yerler. Kırmızı kutu içindeki yerler, İsrail ordusunun hedef aldığı pozisyonlar. (Harita: UNIFIL)

UNIFIL, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm taraflara BM personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlama ve dokunulmazlıklarına saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatarak, “Barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi. İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor: Hizbullah’ın silahsızlandırılması.

Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması. Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.

(VC)