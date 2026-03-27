Lübnanlı sanatçı Ahmad Kaabour, hayatını kaybetti

Lübnanlı şarkıcı, besteci ve oyun yazarı Ahmad Kaabour, ailesinin dün (26 Mart) yaptığı açıklamaya göre, mustarip olduğu bir hastalık nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümü, protest Arap müziğinin bir kuşağını tanımlayan bir dönemin kapanışı olarak değerlendirildi.

The New Arab’ın aktardığına göre ailesi, sanatçının cenaze namazının bugün Beyrut’ta kılınacağını, naaşın Tarik el-Cedide’deki Al-Makassed Hastanesi’nden Al-Khashoggi Camii’ne götürüleceğini ve ardından başkentte defnedileceğini açıkladı.

Ölümünün ardından taziye mesajı yayımlayan Lübnan eski başbakanı Saad Hariri, Kaabour’u “sanat yolculuğunda parlak bir iz” olarak nitelendirdi ve Beyrut’un onun şarkılarıyla yankılanmaya devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda oyun yazarı olan Kaabour, Lübnan’ın kültürel hayatında önemli bir figürdü. Tiyatroya ve kamusal tartışmalara, hafıza ve çatışmanın rolünü sorgulayan üretimleriyle katkıda bulundu. Sanatçı, oyunculuk kariyerinde de öne çıkarak Carlos filminde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Wadih Haddad’ı canlandırdı.

Kaabour, sanat yaşamı boyunca Filistin’e ve Filistin davasına adanmış eserler üretti, bu nedenle çoğu zaman Filistinli sanıldı.

Lübnan’ın güneyinden kuzeyine, Avrupa ve Arap dünyasına uzanan yüzlerce konser verdi.

Zorla yerinden edilme, savaş, sürgün, kimlik ve kayıp temalarını işleyen eserleri, yas ve direniş duygusunu kuşaklar boyunca taşıdı.

En bilinen eseri “ Ounadikom ” (Size Sesleniyorum), Filistinli şair Tawfiq Ziad’ın 1966 tarihli şiirinden bestelendi ve kısa sürede Arap dünyasının marşlarından biri hâline geldi.

L’Orient Today’in aktardığına göre, 1980’lerde Ziad Rahbani, Fayek Hmaysi, Yaacoub Shedrawi ve Rabih Mroueh ile çalıştı.

1955’te Beyrut’ta doğan Kaabour’un babası kemancı Mahmoud al-Rashidi, kendi kuşağının öncü enstrümantalistlerindendi. Kaabour’un gençliği Lübnan İç Savaşı yıllarında geçti, bu dönem sanatçının hem sanatsal dilini hem de politik bakışını şekillendirdi.

“Ounadikom”un mirası

Filistinli şair Tawfiq Ziad (1929-1994), “Ounadikom/Ashudd ‘ala Aydikum” şiirini 1966’da yayımladı. Şiirin yer aldığı kitap, uzun süre, sınırlı bir çevrenin ilgisini çekti.

1975’te henüz 20’li yaşlarının başındaki Kaabour, şiiri keşfedip besteledi ve eser, kısa sürede Filistin’in dört bir yanına yayılarak güçlü bir sembol hâline geldi. Müzik eğitimi olmamasına rağmen, coşku ve hüznü bir araya getiren güçlü bir melodi yarattı.

Şarkı kısa sürede geniş bir coğrafyada yayıldı ve zamanla mitinglerin, kültürel etkinliklerin ve belgesellerin vazgeçilmez parçası hâline geldi.

Şiir, Tawfiq Ziad’ın edebi yaşamında da dönüm noktası oldu. Ziad, Ghassan Kanafani’nin “reddin şairleri” üçgeninde Mahmud Derviş ve Samih al-Qasim ile birlikte anıldı. (TY)