İsrail ordusunun BM Barış Gücüne saldırısında “kimyasal silah” şüphesi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, dün sabah düzenlenen saldırıda çıkan duman nedeniyle 15 askerin rahatsızlandığını, tedavi altında olduklarını açıkladı.

Ekonomist, siyasetçi Yanis Varoufakis, sosyal medya hesabından, “İsrail yüzyılın savaş suçu ödülünü kazandı: IDF, BM barış gücüne karşı kimyasal silah kullandı” diye yazdı.

“BMGK kararının açık ihlali”

UNIFIL, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları şöyle anlattı:

“Bu sabah erken saatlerde, Ramyah'daki BM noktasındaki barış güçleri, üç müfreze IDF askerinin Mavi Hat'tan Lübnan'a geçtiğini gözlemledi. Sabah saat 4.30 civarında, barış güçleri barınaklardayken, iki IDF Merkava tankı mevzilerin ana kapısını tahrip etti ve mevziye zorla girdi. Üssün ışıklarının kapatılmasını talep ettiler. UNIFIL'in irtibat mekanizmamız aracılığıyla IDF'nin varlığının barış güçlerini tehlikeye attığını belirttik, 45 dakika sonra tanklar üsten ayrıldı.

Sabah saat 6:40 civarında, aynı mevkideki barış güçleri, 100 metre kuzeye birkaç el ateş edildiğini ve duman çıktığını bildirdi. Ardından 15 barış gücü askeri, koruyucu maskeler takmalarına rağmen, duman kampa girdikten sonra cilt tahrişi ve mide-bağırsak reaksiyonları da dahil olmak üzere çeşitli etkiler yaşadı. Barış gücü askerlerinin tedavisi sürüyor.

Ayrıca dün IDF askerleri, Meiss ej Jebel yakınlarında kritik bir UNIFIL lojistik hareketini durdurarak geçişine engelledi. Birkaç gün içinde 4. kez, IDF'ye ve tüm aktörlere, BM personelinin ve mülklerinin emniyetini ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. BM'nin bu misyonunu ihlal etmek, uluslararası hukukun ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının açık ihlalidir. Barış güçlerine yönelik herhangi bir kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ciddi bir ihlalidir.”

UNIFIL, bu ihlallere ilişkin, İsrail’den açıklama talep ettiklerini ekledi.

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. 11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti. Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Netanyahu, Barış Gücünün bölgeden çekilmesini istedi İsrail Başbakanı Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

(AS)