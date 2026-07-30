ABD’den İran’a ‘yoğun’ saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklarken, İran devlet televizyonu ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyulduğu haberini geçti.

Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi.

Keşm Adası’nda Hürmüz Boğazı yönünden ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde patlama sesleri duyuldu.

CENTCOM açıklama yaptı

Rudaw'da yer alan habere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’daki Amerikan güçlerini hedef almaya yönelik füze girişiminin ardından İran topraklarındaki Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait onlarca hedefe “ağır” hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM’un açıklamasına göre saldırılar, 29 Temmuz Çarşamba günü ABD Doğu Yakası saatiyle 22.00’de tamamlandı. Bu saat, 30 Temmuz sabahı Türkiye saatiyle 05.00’e denk geliyor.

Devrim Muhafızları hedefi vuruldu

CENTCOM, saldırıların İran’daki Devrim Muhafızları’na ait “onlarca hedefi” kapsadığını bildirdi.

Vurulan hedefler arasında:

-Askeri komuta merkezleri, -Füze ve insansız hava aracı üretim tesisleri, -Kıyı gözetleme ve savunma sistemleri, -Denizcilik ve deniz harekâtı kapasitesine yönelik unsurlar yer aldı.

CENTCOM, operasyonun İran ve müttefiklerinin ABD güçleri, ticari gemiler ve Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini daha da azaltmayı amaçladığını belirtti.

İran’ın füze saldırısı girişimi

ABD’nin saldırıları, İran Devrim Muhafızları’nın 28 Temmuz’da Orta Doğu’da konuşlu Amerikan güçlerini hedef almak üzere İran topraklarından çok sayıda balistik füze fırlatmasının ardından geldi.

CENTCOM, İran tarafından fırlatılan tüm füzelerin başarıyla önlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların söz konusu füze girişimine doğrudan karşılık olduğunu belirterek, “güçlü bir yanıt” verildiğini bildirdi.

İran medyası: Birçok kentte patlama sesleri duyuldu

ABD saldırılarının ardından İran medyasında da ülkenin farklı bölgelerindeki patlamalara ilişkin haberler yayımlandı.

İran merkezli Mehr News, Huzistan eyaletindeki Abadan kentinin hedef alındığını ve kentte çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırıların Kuveyt topraklarından İran’a doğru fırlatılan füzelerle gerçekleştirildiği yönündeki iddialara da yer verildi.

İran medyası ayrıca Buşehr çevresinde de güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İlk bilgilere göre Fars eyaletindeki Nurabad kentinde bazı askeri noktaların da bombalandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları’na yakın sosyal medya hesaplarında ise ABD’nin Kuveyt’teki askeri üslerinden İran’a füze fırlattığı ileri sürüldü. Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Trump: “Çok sert vuracağız”

ABD Başkanı Donald Trump, son saldırılar öncesinde Fox News’e yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert bir mesaj verdi. Trump, İran’a “çok sert” karşılık vereceklerini ve İran’a “çok ağır zarar vereceklerini” söyledi. Bu açıklamanın ardından CENTCOM, İran’a yönelik saldırıların başladığını ve operasyonun tamamlandığını duyurdu.

ABD’nin bölgede 50 binden fazla askeri bulunuyor

CENTCOM, açıklamasında Orta Doğu’da 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırılmış olduğunu belirtti. Komutanlık, bölgedeki Amerikan güçlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu ve olası yeni tehditlere karşı hazır beklediğini bildirdi.

Suudi Arabistan ve ABD’den Irak’taki saldırılar

İran ile ABD arasındaki gerilim, Irak ve Körfez bölgesine de yayıldı. Suudi Arabistan ve ABD, Çarşamba günü Irak’taki silahlı gruplara ait mevzilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan ayrıca son iki gündür ülkesindeki ham petrol tesislerinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. Riyad, saldırılardan İran’la ittifak halindeki Iraklı silahlı grupları sorumlu tuttu.

İran, Ürdün’deki ABD üssünü hedef aldı

Gerilimin diğer cephesinde İran, ABD’nin müttefiki Ürdün’ü hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, Ürdün’deki Amerikan üslerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ürdün ordusu ise İran tarafından fırlatılan beş füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran devlet medyası daha sonra ABD’nin İran-Irak sınırına yakın bir noktaya saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bölgesel gerilim yeniden tırmanıyor

Son saldırılar, ABD ile İran arasında yeniden doğrudan askeri çatışma riskini artırırken, Irak, Ürdün ve Körfez ülkeleri de gerilimin etkilediği başlıca bölgeler haline geldi.

CENTCOM’un açıklamasına göre ABD, İran’ın füze kapasitesi, İHA programı, kıyı savunması ve deniz gücüne yönelik saldırılarla Tahran’ın bölgedeki askeri kapasitesini sınırlandırmayı hedefliyor.

(FY)