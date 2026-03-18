ABD Terörle Mücadele Merkezi Başkanı istifa etti: “İran’da yakın tehdit yoktu“

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İran’ın ABD için “yakın bir tehdit” oluşturmadığını söyleyerek görevinden istifa etti; böylece Trump yönetiminde İran savaşı nedeniyle görevden ayrılan ilk üst düzey yetkili oldu.

Joe Kent, istifasının gerekçesi olarak Trump'ın, ABD için "yakın bir tehdit oluşturmadığı" halde İran’a karşı İsrail'in baskısı altında savaş başlatmasını ileri sürdü.

ABD’nin önemli dijital yayın kuruluşlarından Axios, bu durumu Trump’ın Başkanlık kampanyasını destekleyen "Önce Amerika" hareketi içindeki bazı kesimlerin savaştan duydukları rahatsızlığın dışa vurumu olarak yorumladı.

Axios'a konuşan ABD yönetimine yakın üç kaynağa göre, Trump dünyası şimdi Kent'in Tucker Carlson ile yapacağı düşünülen TV programını bekliyor. Carlson, Trump cephesinden hem savaşı hem İsrail'i en yüksek sesle eleştiren sağcı medya yüzlerinden biri.

ABD yönetimi de Kent'in istifasının sonuçlarını kontrol altına almaya çabasında. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Kent'in İran'ın yakın bir tehdit oluşturmadığı iddiasını reddeden uzun bir açıklamayla Trump'ı harekete geçmeye İsrail'in kışkırttığı fikrini "hakaretamiz ve gülünç" olarak niteledi.

Kent'in istifasına ilişkin görüşü sorulan Trump, onun "iyi bir adam" ancak "güvenlik konusunda çok zayıf" bir yönetici olduğunu söyledi.

Kent’in açıklamasındaki başlıca eksenler şöyle:

Vicdanen İran'da sürmekte olan savaşı destekleyemem. İran'ın ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmadığı ve bu savaşı İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır." "2016, 2020, 2024'te kampanya yürüttüğünüz ve ilk döneminizde uyguladığınız değerleri ve dış politikaları destekliyorum. Haziran 2025'e kadar, Orta Doğu'daki savaşların Amerika'yı vatanseverlerimizin değerli hayatlarından mahrum eden ve ulusumuzun zenginliğini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız. "Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrail yetkilileri ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, Önce Amerika platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik için savaş yanlısı duyguları kabartan bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler." "Bu yankı odası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanız için sizi kandırmak için kullanıldı." Bu bir yalandı ve İsraillilerin bizi, ulusumuzun en iyi erkek ve kadınlarından binlercesinin hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandıkları taktiğin aynısıydı. "Bu hatayı bir daha yapamayız."

Kent kim?

Kent, Trump yanlısı bir Cumhuriyetçi olarak iki kez Kongre üyeliğine aday oldu ama seçim kazanamadı. Daha önce Ordu Özel Kuvvetleri ve CIA paramiliter güçlerinin subayıydı.

Demokratlar, aşırı sağcı şahsiyetlerle bağları, 6 Ocak Kongre baskını konusunda komplo teorilerini benimsemesi ve Venezuela istihbarat raporunu etkilemeye yönelik olduğu iddia edilen bir girişimini gerekçe göstererek Kent’in göreve getirilmesine karşı çıkmışlardı.

Trump ve yönetim çevreleri Kent'e, öngörülebileceği şekilde hızlı ve sert karşılık verdi.

Trump’ın danışmanı ve eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Taylor Budowich, Kent'i "kovulmazdan önce kendisini göstermek isteyen çılgın bir egoist" olarak niteledi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, istifayı Kent'in kendisinin "sızdırdığından” şüphelenildiğini ve Terörle Mücadele Merkezi başkanla yapılan brifinglerden dışlandığını söyledi.

Kaynak ayrıca, Beyaz Saray yetkililerinin Gabbard'a pek çok kez Kent'i işten çıkarmasını konusunda uyardıklarını ancak Gabbard'ın bunları reddettiğini belirtti.

