DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 15:05 18 Mart 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 15:16 18 Mart 2026 15:16
Okuma Okuma:  3 dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ateşkesi kabul etmiyoruz

İranlı bakan, “savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri” olursa dinleyeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

*Abbas Arakçi. (Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar 19. gününde (18 Mart) sürüyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın siyasi sisteminin güçlü olduğunu ve üst düzey isimlerin kaybının ülkeyi sarsmayacağını söyledi.

Arakçi, İran’da kurumların kişilere bağlı olmadığını vurgulayarak, en üst düzey liderin bile kaybı durumunda sistemin işlemeye devam edeceğini kaydetti.

İran: Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani öldürüldü
“Tazminat ve savaşın kalıcı sonlanmasına açığız”

Ülkesinin savaşı başlatmadığını ve yalnızca ABD-İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden Arakçi, şunları söyledi:

“ABD bize saldırdığında, füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız ABD topraklarına ulaşamıyor. Bu nedenle bölgede bulunan Amerikan üslerini vurmak zorundayız. Ne yazık ki bu varlıklar bölgeye dağılmış durumda ve ne yazık ki dost ülkelerimizin topraklarında bulunuyorlar. Dünyanın İran’daki yerleşim bölgelerine yapılan saldırılardan bahsetmemesine gerçekten şaşırdım. Ancak komşu ülkelerdeki sivil hedefleri hedef almadığımızı güvenle söyleyebilirim. Elbette, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmış olabilir ancak bu bizim niyetimiz değildi.”

Detay vermeden bazı ülkelerin ateşkesin sağlanması konusunda çaba gösterdiğini belirten ve onlara teşekkür eden Bakan Arakçi, “Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz” dedi.

ABD Terörle Mücadele Merkezi Başkanı istifa etti: "İran'da yakın tehdit yoktu"
“Nihai hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorlar”

İranlı bakan, ülkesinin savaşta geri adım atmayacağına da dikkati çekerek “Amerikalılar bu savaşa İsrail tarafından sürüklendi ve bence kendileri bile nihai hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Her gün farklı bir şeyden bahsediyorlar. Bütün bunlar bir yanlış hesaplamaya dayanıyordu ve şimdi bu hata yüzünden kendilerini zor bir duruma soktukları sonucuna vardılar” görüşünü dile getirdi.

Arakçi, şöyle devam etti:

“Bizden koşulsuz teslimiyet isteyenler şimdi Hürmüz Boğazı’nın açılması için rakiplerinden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Bence bu savaşı başlatan Amerika Birleşik Devletleri’dir ve hata yaptığını kabul edip saldırganlığına son vermelidir. Biz ateşkes aramıyoruz çünkü bu senaryonun bir süre sonra tekrarlanmasını istemiyoruz ancak savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesini istiyoruz.”

Trump'ın 'Hürmüz Koalisyonu'na Avrupa'dan ortak ses çıkmadı
Hürmüz Boğazı’nın ABD-İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine açılmayacağını da yineleyen Arakçi, savaş sonrasında Boğaz’ın iki yakasındaki ülkelerin dahil olduğu bir protokol oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney’in yaralandığı yönündeki haberlerle ilgili soruya Arakçi, lider sadece yüzeysel yaralar almış, sağlığı mükemmel durumda ve durumu kontrol altında” cevabını verdi.

İran Dışişleri: "Müçteba Hamaney yaralı ama iyi"
(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İran 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Dışişleri Bakanlığı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
