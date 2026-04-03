İran bir F-35 daha düşürdüğünü iddia etti

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Amerikan yapımı gelişmiş bir F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, son 12 saat içinde ikinci savaş uçağının düşürüldüğü öne sürülen açıklamada, savaş uçağının tamamen imhası nedeniyle pilotun akıbeti hakkında bilginin henüz bulunmadığı ifade edildi.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ülke medyasında paylaşıldı.

Vurulan uçağın, İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne de ev sahipliği yapan Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

Paylaşılan fotoğraflardaki detaylar

Düşürüldüğü açıklanan uçağa ilişkin İran basınında yayımlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk enkazındaki "U.S. Air Forces in Europe" yazısının bulunduğu amblem, F-15 Eagle uçakları üzerindeki amblemlerle eşleşiyor.

Bir diğer karede, kalın sarı şeridin görüldüğü parça da aynı model uçakların kanat kısmındaki şeritle örtüşüyor.

İngiltere'nin Lakenheath Hava Üssü'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda F-15 Eagle savaş uçağı bulunduğu ve rotasyonlar halinde Orta Doğu'ya gönderildiği biliniyor.

İran, dün de Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda gelişmiş bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayarak, vurulma anına ait olduğu iddia edilen radar görüntülerini paylaşmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) uçağın vurulmadığını duyurmuştu.

İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı.​​​​​