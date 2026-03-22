DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 10:30 22 Mart 2026 10:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 11:07 22 Mart 2026 11:07
Okuma Okuma:  2 dakika

NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE

ABD-İsrail güçleri Natanz’ı, İran güçleri Dimona’yı bombaladı

İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik ABD-İsrail saldırısının ardından İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini füzelerle hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İsrail ordusu

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 23. gününde (22 Mart) sürüyor.

Savaşta dün (21 Mart) iki tehlikeli gelişme yaşandı.

ABD ve İsrail güçlerinin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne yönelik saldırısının ardından, İran güçleri de İsrail’in Dimona Nükleer Santrali'ni hedef aldı.

İran, Natanz’a yönelik saldırıdan ABD ve İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail ordusu “Saldırıyı biz gerçekleştirmedik” açıklamasında bulundu. İsrail devlet televizyonu ise Natanz saldırısının ABD tarafından "sığınak delici" bombalarla yapıldığını öne sürdü. İran Atom Enerjisi Kurumu ise nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

En az 115 kişi yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.

Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hava savunma sistemleri iki füze saldırısını engelleyemedi, güney bölgesindeki Dimona ve Arad doğrudan isabet aldı.

En az 115 kişinin yaralandığını belirten Haaretz, aralarında 12 ve 5 yaşında iki çocuğun da bulunduğu en az dokuz kişinin durumun ağır olduğunu bildirdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları natanz nükleer tesisi dimona nükleer tesisi İran Devrim Muhafızları Ordusu abd ordusu israil ordusu İran İsrail
ilgili haberler
İsrail Savunma Bakanı: Gelecek hafta İran’a saldırıları yoğunlaştıracağız
21 Mart 2026
/haber/israil-savunma-bakani-gelecek-hafta-irana-saldirilari-yogunlastiracagiz-317904
Donald Trump: İran’la ateşkes istemiyorum
21 Mart 2026
/haber/donald-trump-iranla-ateskes-istemiyorum-317898
İsrail ve ABD saldırılarına karşı İran’ın bölgedeki enerji tesislerini vurması piyasaları sarstı
20 Mart 2026
/haber/israil-ve-abd-saldirilarina-karsi-iranin-bolgedeki-enerji-tesislerini-vurmasi-piyasalari-sarsti-317890
İran, altyapı saldırılarına karşı ABD ve İsrail’i uyardı
19 Mart 2026
/haber/iran-altyapi-saldirilarina-karsi-abd-ve-israili-uyardi-317866
İran misilleme saldırılarında en az 10 ABD ve müttefik radar tesisini vurdu
19 Mart 2026
/haber/iran-misilleme-saldirilarinda-en-az-10-abd-ve-muttefik-radar-tesisini-vurdu-317842
