ABD-İsrail güçleri Natanz’ı, İran güçleri Dimona’yı bombaladı

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 23. gününde (22 Mart) sürüyor.

Savaşta dün (21 Mart) iki tehlikeli gelişme yaşandı.

ABD ve İsrail güçlerinin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne yönelik saldırısının ardından, İran güçleri de İsrail’in Dimona Nükleer Santrali'ni hedef aldı.

İran, Natanz’a yönelik saldırıdan ABD ve İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail ordusu “Saldırıyı biz gerçekleştirmedik” açıklamasında bulundu. İsrail devlet televizyonu ise Natanz saldırısının ABD tarafından "sığınak delici" bombalarla yapıldığını öne sürdü. İran Atom Enerjisi Kurumu ise nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

En az 115 kişi yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.

Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hava savunma sistemleri iki füze saldırısını engelleyemedi, güney bölgesindeki Dimona ve Arad doğrudan isabet aldı.

En az 115 kişinin yaralandığını belirten Haaretz, aralarında 12 ve 5 yaşında iki çocuğun da bulunduğu en az dokuz kişinin durumun ağır olduğunu bildirdi.

