Erbil’de füze saldırısı: 6 Peşmerge hayatını kaybetti

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 25. gününde (24 Mart) sürüyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Erbil’deki karargahına füze saldırıları düzenlendi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre, IKBY Peşmerge Bakanlığı, İran’ı sorumlu tuttuğu saldırıda en az 6 Peşmerge’nin hayatını kaybettiğini, 30 Peşmerge’nin de yaralandığını açıkladı.

*Saldırıda hayatını kaybeden 6 Peşmerge’nin isimleri şöyle: Rêber Abdullah, Zekri Bexşeşî, Ramin Adil, Şehab Bexşeşî, Keywan Muzaffer, Piştîwan Mela Musa.

Bakanlık, “düşmanca” olarak nitelediği saldırıda, İran’ın bu sabah Soran sınırındaki 1. Bölge 7. Piyade Tümeni karargâhı ile 5. Piyade Tümeni’ne bağlı bir birliği altı balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

İran ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Rudaw’ın aktardığına göre, son 24 saat içinde IKBY topraklarına yönelik 25 füze ve dron saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucunda can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivillerin kaldığı kamplar da hedef alındı. Saldırıların 20’si Erbil, 5’i ise Süleymaniye vilayet sınırlarını hedef aldı.

Barzani: “Düşmanca bir saldırı”

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, “Kürdistan Bölgesi her zaman huzur ve istikrarın bir unsuru olmuştur. Bizler, çatışmalara dahil olmama ve uzak durma politikasına bağlıyız; hiçbir şekilde komşu ülkelerin güvenliği için bir tehdit değiliz” dedi.

Saldırıyı, “ülke egemenliğine yönelik doğrudan düşmanca bir saldırı” olarak nitelendiren Barzani, bunun ayrıca iyi komşuluk ilkeleriyle tamamen çeliştiğini belirtti.

Barzani, Irak merkezi hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek, Irak ve Kürdistan Bölgesi topraklarının egemenliğini korumak için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’dan IKBY’ye tehdit

