İletişim Başkanlığı, İsmail Arı’nın basın kartını iptal etti

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın basın kartını iptal etti.

Arı, basın kartının gazetecilik faaliyetleri gerekçesiyle 75 gün tutulduğu Sincan Cezaevi’ndeyken iptal edildiğini duyurdu. Kararın “adli sicil” gerekçesiyle alındığının kendisine sözlü olarak bildirildiğini ancak hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını kaydetti.

Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise ‘adli sicilimin’ uygun olmamasıymış. Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum.”

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Arı "İletişim Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü yetkilileri aradı, 'Bu yargılamadan temiz kağıdı getirdiğinizde basın kartı alabilirsiniz' diyorlar. Bu nasıl bir hukuksuzluktur! Bu nasıl bir keyfi uygulamadır." dedi.

Basın Kartı Yönetmeliği ne diyor? 2023’te değiştirilen Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre basın kartı, yalnızca belirli koşullarda iptal edilebiliyor. Yönetmeliğin 38. maddesi, "Basın kartının iptal edileceği hâller"i düzenliyor. Bu madde kart sahibinin basın kartı almak için gerekli nitelikleri taşımadığının ya da sonradan bu nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması, bağlı olduğu medya kuruluşunun gerekli şartları kaybetmesi veya kartın başkasına kullandırılması hallerinde kartın Başkanlık tarafından iptal edilebileceğini düzenliyor. Aynı madde, basın ahlak esaslarına aykırı davranış iddiası halinde ise kararın Komisyon tarafından ve gerekçesi belirtilerek verilmesi gerektiğini söylüyor. Yönetmelikte basın kartının iptal edilmesi için gerekli şartlardan biri de belirli suçlardan hüküm giymiş olmak. Basın kartının iptal edilebilmesi için kişinin kasten işlenen bir suçtan beş yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, iftira, suç uydurma, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk gibi suçlardan hüküm giymiş olma şartı aranıyor. Ancak Arı hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. Arı, 21 Mart’ta Ramazan Bayramı sırasında aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alınmıştı. Ankara’ya getirildikten sonra da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ile suçlandı. Suçlama dayanağı yapılan olguların hepsi Arı’nın imzasıyla yayımlanan haber ve yayınlardı. 13 Mayıs’ta çıkartıldığı ilk duruşmada Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi Arı’yı tahliye etti. Yargılama sürüyor.

İsmail Arı hakkında ilk duruşmada tahliye kararı

Gazeteci İsmail Arı hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

(HA)