ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 08:18 15 Mayıs 2026 08:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 08:45 15 Mayıs 2026 08:45
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında
Görsel: Sosyal Medya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 12 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklaması şöyle: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

Gözaltına alınanlar: Ayhan TAŞ - Daire Başkanı Murat ER - Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü Erkan KAVLAK - Tekniker Menderes ÇAKMAK - Mühendis Erkan KOÇ - Teknik Şartname Düzenleyen Hakan ÇAKIR - Elektronik Sistemler Müdürü İbrahim YAŞAROĞLU - Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Muhammet Sertaç KAZICI - Teknik Şartnameyi Düzenleyen Niyazi BAŞTÜRK - Teknik Şartnameyi Düzenleyen Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı İsmail KURTULUŞ - Koloni İnşaat Firması Yetkilisi İhsan Sabri KURTULUŞ - Koloni İnşaat Firması Yetkilisi Yurt dışında olduğu belirlenen: Levent ILGIN - İnform firması yetkilisi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon
ilgili haberler
Metrohan, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi
14 Mayıs 2026
/haber/metrohan-ibbden-alinarak-vakiflar-genel-mudurlugune-devredildi-319630
İBB Soruşturması: 12 kişi tutuklandı
12 Mayıs 2026
/haber/ibb-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-319524
İBB’ye yeni operasyon: 30 gözaltı kararı
8 Mayıs 2026
/haber/ibbye-yeni-operasyon-30-gozalti-karari-319429
İBB davası: Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
30 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-adem-soytekin-dahil-15-kisi-icin-tahliye-karari-319201
İBB davasında 24. gün: İmamoğlu’ndan “Her şeyi Ekrem’e bağlama” tepkisi
20 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-24-gun-imamoglundan-her-seyi-ekreme-baglama-tepkisi-318920
Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası
20 Nisan 2026
/haber/hamidiye-su-ibbden-alinacak-iddiasi-318895
İBB davasında 19. gün: Mahkemede “rüşvet” iddialarına uygulamalı anlatım
9 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-19-gun-mahkemede-rusvet-iddialarina-uygulamali-anlatim-318532
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Metrohan, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi
14 Mayıs 2026
/haber/metrohan-ibbden-alinarak-vakiflar-genel-mudurlugune-devredildi-319630
İBB Soruşturması: 12 kişi tutuklandı
12 Mayıs 2026
/haber/ibb-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-319524
İBB’ye yeni operasyon: 30 gözaltı kararı
8 Mayıs 2026
/haber/ibbye-yeni-operasyon-30-gozalti-karari-319429
İBB davası: Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
30 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-adem-soytekin-dahil-15-kisi-icin-tahliye-karari-319201
İBB davasında 24. gün: İmamoğlu’ndan “Her şeyi Ekrem’e bağlama” tepkisi
20 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-24-gun-imamoglundan-her-seyi-ekreme-baglama-tepkisi-318920
Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası
20 Nisan 2026
/haber/hamidiye-su-ibbden-alinacak-iddiasi-318895
İBB davasında 19. gün: Mahkemede “rüşvet” iddialarına uygulamalı anlatım
9 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-19-gun-mahkemede-rusvet-iddialarina-uygulamali-anlatim-318532
Sayfa Başına Git