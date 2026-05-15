İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 12 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

Gözaltına alınanlar: Ayhan TAŞ - Daire Başkanı Murat ER - Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü Erkan KAVLAK - Tekniker Menderes ÇAKMAK - Mühendis Erkan KOÇ - Teknik Şartname Düzenleyen Hakan ÇAKIR - Elektronik Sistemler Müdürü İbrahim YAŞAROĞLU - Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Muhammet Sertaç KAZICI - Teknik Şartnameyi Düzenleyen Niyazi BAŞTÜRK - Teknik Şartnameyi Düzenleyen Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı İsmail KURTULUŞ - Koloni İnşaat Firması Yetkilisi İhsan Sabri KURTULUŞ - Koloni İnşaat Firması Yetkilisi Yurt dışında olduğu belirlenen: Levent ILGIN - İnform firması yetkilisi

