HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.05.2026 08:59 12 Mayıs 2026 08:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.05.2026 09:01 12 Mayıs 2026 09:01
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren de bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

İBB Soruşturması: 12 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketine yönelik "ihalelere fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltılar yapıldı.

Emniyet işlemlerinin ardında İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 24 kişiden Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldı. 20 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklanmaları talep edilen kişilerden 12'si tutuklanırken 8'i hakkında adlî kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında toplamda 12 kişi hakkında adlî kontrol kararı verilmiş oldu. Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren de bulunuyor. 

İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı kararı
8 Mayıs 2026

(EMK)

İstanbul
ibb soruşturması Dilek İmamoğlu Ağaç AŞ
