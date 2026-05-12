İBB Soruşturması: 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketine yönelik "ihalelere fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltılar yapıldı.

Emniyet işlemlerinin ardında İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 24 kişiden Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldı. 20 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklanmaları talep edilen kişilerden 12'si tutuklanırken 8'i hakkında adlî kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında toplamda 12 kişi hakkında adlî kontrol kararı verilmiş oldu. Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren de bulunuyor.

