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HABER
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:23
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 13:44
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HDK tutuklusu Ayşe Panuş tahliye edildi

Ayşe Panuş, 21 Şubat’tan bu yana Bakırköy Cezaevi'ndeydi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
HDK tutuklusu Ayşe Panuş tahliye edildi

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturma dosyasından aylardır Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayşe Panuş bugün Antalya 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Panuş, 21 Şubat’tan bu yana cezaevindeydi. "Örgüt üyeliği" suçlaması ile yargılanıyordu. Mücadele arkadaşları, adliyeye gidip Panuş'a destek oldu. Tahliye kararının ardından Panuş'u mücadele arkadaşları ve feministler Bakırköy Cezaevi önünde karşıladı.

Panuş, Eğitim Sen ve feminist hareket içindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Panuş, Bakırköy hapishanesindeyken Miguel Bonnefoy’un Miras kitabı üzerine değerlendirmesini iletmiş ve Sendika.Org’da yayımlanmıştı.

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14 yıl sonra gelen “suç”: HDK neden şimdi hedefte?
14 yıl sonra gelen “suç”: HDK neden şimdi hedefte?
26 Mayıs 2025

"Kent uzlaşısı" nedir?

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi.

DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

DEM Parti, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

HDK nedir, ne zaman kuruldu?

HDK, 15 Ekim 2011’de 800 delege ile yaptığı toplantının ardından kuruluşunu ilan etti.

Emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin,  kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olarak kuruldu.

Mahalle, belde, kent meclisleri yoluyla "siyaseti toplumsallaştırmayı" hedeflediğini belirten HDK, kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir."

*Güncellenecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hdk halkların demokratik kongresi ayşe panuş
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