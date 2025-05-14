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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 15:47
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HDK soruşturmasında üç kişiye tahliye kararı

HDK soruşturma kapsamında tutuklanan Esengül Demir, Semiha Şahin ve Saime Oğuzhan tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
HDK soruşturmasında üç kişiye tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonda ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 21 Şubat’ta tutuklanan üç kişi tahliye edildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne tutulan HDK Genel Meclis üyesi Esengül Demir, DEM Parti MYK üyesi Semiha Şahin ve Kentim Şişli Genel Yayın Yönetmeni Saime Oğuzhan hakkında tensiple tahliye kararı verildi. Demir, Şahin ve Oğuzhan hakkında, yurtdışı yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu kişi sayısı 30'dan 26'ya düştü. HDK soruşturmasında tutuklanan bir başka isim, sanatçı Pınar Aydınlar da dün ilk kez hakim karşısına çıkmış ve mahkeme tahliyesine hükmetmişti.

HDK
HDK
26 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
hdk
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