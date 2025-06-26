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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 16:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 17:52
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HDK operasyonunda tutuklanan Azdal ve Bayram hakkında tahliye kararı

Berfin Azdal: “Sosyolog olduğum için pek çok kişiyle konuşuyorum. Bu belgeye göre kendimle de telefonda görüşmüşüm. Vodafone'la görüşmem var. Vodafone, terör örgütü olarak yazıyor.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
HDK operasyonunda tutuklanan Azdal ve Bayram hakkında tahliye kararı
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi, Fotoğraf: Erol Önderoğlu / bianet

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 18 Şubat 2025 tarihli operasyon kapsamında “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklanan Berfin Azdal ve Emrecan Bayram, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Azdal ve Bayram’ın avukatlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yurttaş katıldı.

Duruşma salonunda bulunan gazeteci Yıldız Tar’ın aktardığına göre Azdal, savunmasında, hakkında hazırlanan dosyadaki suçlamaların somut bir dayanağı olmadığını belirtti.

“Vodafone, terör örgütü olarak yazıyor”

Azdal, tapelerde yer alan “suçlamalara” dikkat çekerek, “Bugün karşınızda genç bir sosyolog olarak bulunuyorum. Birtakım tapeler konulmuş dosyaya. Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi ile ilgili dava da dosyaya konulmuş. Bunun neden ve nasıl suç oluşturduğunu anlamış değilim,” dedi.

Azdal, kendisine yöneltilen HTS kayıtlarıyla ilgili olarak da, “Sosyolog olduğum için, derneklerde çalıştığım için pek çok kişiyle konuşuyorum. Bu belgeye göre kendimle de telefonda görüşmüşüm. Tez danışmanımla görüşmem var, Vodafone'la görüşmem var. Vodafone'un şüpheli durumu firar yazıyor. Vodafone, terör örgütü olarak yazıyor,” ifadelerini kullandı.

Azdal’ın avukatı Deniz Yazgan Şenay ise, “2012’de başlatılan soruşturmanın dinlemelerini yapan kişilerin daha sonra FETÖ’den ihraç edildiğini” hatırlatarak iddianamenin dayanağının sorunlu olduğunu savundu.

Yazgan-Şenay, "Bu belgelerle bu kadar ağır bir suçlama yapılamaz," dedi.

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“Hangi illegal örgütün İstiklâl Caddesi üzerinde yeri var?”

Azdal'ın ardından söz alan Emrecan Bayram ise, HDK'nin meşru ve kamuya açık bir demokratik yapı olduğunu vurguladı.

Bayram, “Bir arkadaşımın 12 yıl önce telefonda HDK bürosunun yerini sorması iddianamede yer alıyor. Hangi illegal örgütün İstiklâl Caddesi üzerinde yeri var? Hrant Dink anma etkinliğine katılmam iddianamede suç delili olarak yer alıyor,” dedi.

Bayram, tutukluluğu süresince annesiyle yaptığı telefon görüşmelerinin de dosyaya delil olarak eklendiğini belirterek, “Anne-oğul dertleşmemiz bile iddianamede,” dedi.

Bayram’ın avukatı Gökay Işık da, HDK’nin hiçbir mahkeme kararıyla “terör örgütü” olarak sayılmadığını belirtti.

Savcılığın tutukluluğun devamı yönündeki talebinin ardından mahkeme heyeti, karar için kısa bir ara verdi. Yaklaşık beş dakikalık aranın ardından açıklanan kararda, Berfin Azdal ve Emrecan Bayram’ın tahliyesine hükmedildi.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan 30 kişiden 22’si daha önce tahliye edilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
HDK tutuklamaları berfin azdal deniz yazgan şenay Emrecan Bayram
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