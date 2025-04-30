HDK, ‘halk kürsüleri’ kuruyor

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), 19 Nisan’da İstanbul’un Esenyurt ilçesinde start verdiği “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları”na devam ediyor. İstanbul’un diğer ilçelerinde de gerçekleştirilirken, açık alanlarda halk kürsüsü kurulacak.

Özellikle 1 Mayıs sonrası etkinliklere hız vereceklerini belirten HDK Yürütme Kurulu üyesi Murat Kalmaz, buluşmaların önemi ve yürütecekleri çalışmaları Mezopotamya Ajansı’dan Melik Çelik’e değerlendirdi.

HDK, uluslararası barış konferansı düzenliyor: Çözüm Barışta

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan’la yaptığı tüm görüşmelerde, demokratik toplum ve örgütlenme üzerinde durulduğunu hatırlatan Kalmaz, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın sadece Kürtleri değil Türkiye’deki bütün toplumsal kesimleri kapsadığını söyledi. Çağrının bütün Ortadoğu’da büyük bir beklenti yarattığını kaydetti.

“Halk dahil olabilecek”

Buluşmaların hedefine ilişki konuşan Kalmaz, “Demokratik toplumun, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra birebir halkın dahil edilmesiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Sürecin tartışılması için insanların gelip kendi sorunlarını dile getireceği halk kürsüsü kurulacak. Esenyurt’ta gerçekleştirdiğimiz buluşma da böyleydi. Orada direnen işçiler, kadınlar, çocuklar gelip söz aldı. Türkiye’nin etnik, dini, kültürel gibi birçok alanda temel sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda halkın görüşünü önemsiyoruz. Toplumun ‘Barış Demokratik Toplum Çağrısı’na nasıl baktığını ve kendisini nerede gördüğünü bilmek ve düşüncesini almak amacıyla bu buluşmaları düzenliyoruz” dedi.

“İktidar giderek kaybediyor”

Türkiye’de bir rejim sorunu yaşandığını dile getiren Kalmaz, “Bu süreci başarıya ulaştırırsak, herkes kazanacaktır. İktidar giderek kaybediyor. Kuracağımız halk kürsülerinde Aleviler, Lazlar, Araplar, Ermeniler, gençler, kadınlar gelip sözünü kursun. Mevcut rejimle sorunu olan herkesin gelip sözünü kurması durumunda süreç kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Bu anlamda bütün Türkiye toplumundan, ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’na sahip çıkmasını bekliyoruz” diyerek halk kürsülerine katılım çağrısı yaptı.

(AB)