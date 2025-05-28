HDK soruşturmasında yargılanan 8 kişi hakkında tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 8 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ayrı ayrı görülen duruşmalara, yargılananlar ile avukatları katılırken, siyasi parti ve kurum temsilcileri de izledi.

İlk olarak EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un duruşması görüldü. Üniversite yıllarından bu yana parti çalışmalarında yer aldığını belirten Sema Barbaros, “Anayasal hakkımı kullanmaktan dolayı yargılanıyorum. Tutuklanmamızdan sonra pek çok gözaltı ve baskı oldu. Muhalefetin baskı altına alındığını düşünüyorum. Kadın cinayetlerine karşı durmak, emekçileri savunmak suç değildir. Deliller hukuka aykırı şekilde elde edilmiş. Hiçbir şey temellendirilmeden suçlandık. Bir excel dosyasında ismimiz var diye 3 aydır tutuklu kaldık. Sadece sol, sosyalist partiler açısından değil, diğer partilerde ittifaklar oluştururlar. HDK’nin kongresine katıldım çünkü EMEP il başkanıyım ve davetlere katılırım. Orada fotoğrafımın olması beni nasıl suçlu yapabilir? HDK, halen faaliyetleri devam eden bir platformdur” dedi. Tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ardından mütalaasını sunan savcı, adli kontrol şartının uygulanıp tahliye kararı verilmesini istedi.

Sema Barbaros’un avukatları da delillerin suç unsuru oluşturmadığını belirterek, beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, Sema Barbaros’un yurtdışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma 23 Ekim’e ertelendi.

"Yapılanlar haksızlıktır"

Ardından Ece Yıldız Karabacak ve Yakup Kadri Karabacak’ın duruşması görüldü. Suçlamaları reddeden Ece Yıldız Karabacak, “Kadınların ve hayvanların hakkını savunan biriyim. Ancak bugün ‘örgüt üyesi’ olarak yargılanıyorum. Yapılanlar haksızlıktır. Bunun bir an önce son bulmasını ve bundan dolayı tahliye ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Daha sonra savunma yapan Yakup Kadri Karabacak da, tahliye ve beraatını istedi.

Savunmaların ardından söz verilen savcı, adli kontrolle tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti kararında, adli kontrol şartıyla Karabacak çifti hakkında tahliye kararı vererek, duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.

"HDK yasal iken oluşum nasıl illegal oluyor"

Tutuklu yargılananlardan Aynur Cengiz’in duruşmasına geçildi. Aynur Cengiz, savunmasında şunları belirtti:

“HDK toplantılarına katılım. Organizasyonlarda yer alma suçlama konusu yapılmıştır. Yani örgütlenme hakkım hedef alınmış. Ülkede günde en az 3 kadın ölüyorken, çocuk istismarları artmışken, ölü bedenler üzerinden kar amacı güden çeteler varken böyle bir dönemde doğayı, emeği, barışı savunmak suç değildir. Bunları suç saymak akla mantığa aykırıdır ve adalet krizini ortaya çıkaran bir şeydir.

HDK yasal iken, çalışmalarını da bu kapsamda yaparken, her şeyi kamuoyuna açık yaparken, her faaliyetini emniyet izni ve bilgisi dahilinde yaparken, yine eşsözcüleri milletvekiliyken bu oluşum nasıl illegal oluyor? Dolayısıyla bu oluşumdan örgüt icat etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianamede yasa dışı dinlemelerden kanaat oluşturmak ve bu doğrultuda cezalandırmak demokratik toplum zeminin korunması, insanların adalete güvenmesini endişe verici bir duruma sokar. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum.”

Savcı, Aynur Cengiz’in adli kontrolle serbest bırakılması talebinde bulunurken, kararını veren mahkeme heyeti, Aynur Cengiz’in yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 22 Ekim’e ertelendi.

"HDK kriminalize edilmeye çalışılıyor"

Daha sonra sırasıyla Ayşe Bengi Çelik, Erkin Barın Göylüler, Melek Kızılocak ve Şengül Erdoğan’ın duruşmaları görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen dört isim de, HDK’nin kriminalize edilmeye çalışıldığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, Aynur Cengiz’in yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

Erkin Barın Göylüler’in de tahliyesine karar vererek, duruşmayı 30 Ekim’e ertelendi. Melek Kızılocak’ın yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

Şengül Erdoğan’ın da yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Ekim’e erteledi.

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(HA)