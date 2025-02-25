“AKP iktidarı, LGBTİ+’lara yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor”

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik İstanbul merkezli operasyonda 18 Şubat’ta gözaltına alınan 52 kişiden 30’u 21 Şubat’ta tutuklandı.

Tutuklananlar arasında KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, LGBTİ+ aktivisti Erkin Barın Göylüler, KaosGL.org yazarlarından Ayşe Panuş ve gazeteciler Elif Akgül ile Ercüment Akdeniz de var.

33. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve 11. İstanbul Trans Onur Haftası, bugün, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) İstanbul Şubesi’nde, tutuklamalara karşı basın açıklaması düzenledi.

“Direnen herkesin iradesine yönelik”

41 kurum, örgüt ve partinin yanı sıra, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin de imzacı olduğu açıklama şöyle:

“Sırf ezilenlerle yan yana yürüdükleri için 30 kişiyi tutuklayan devlet aklını teşhir ediyoruz. HDK’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek tutuklanan tüm hak savunucuları derhal serbest bırakılmalıdır.

“HDK’ye yönelik olarak 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında birçok eve baskın yapıldı ve aralarında LGBTİ+ mücadelesinde omuz omuza direndiğimiz Yıldız ve Erkin’in de bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 35’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 21 Şubat’ı 22 Şubat’a bağlayan gece itibariyle 30 kişi tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi verildi, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Bu durum, HDK’nin, eşit yaşamda ısrar eden Türkiye halklarının, LGBTİ+’ların, kadınların, devrimcilerin ve direnen herkesin iradesine yönelik baskı ve siyasi operasyonların artarak çoğalacağının açık bir göstergesidir.

Tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’dan dışarıya mesaj

“Aile Yılı”

“Bir yandan ‘çözüm’ söylemleri yükselirken, diğer yandan seçilmişler kayyım politikalarıyla hedef alınıyor, demokratik ve barışçıl siyasi faaliyetler kriminalize ediliyor. Demokratik haklara yönelik artan saldırılar, halkların birlikte, eşit ve özgür bir yaşam arzusuna doğrudan yöneltilmiş saldırılardır. Tutuklanan kişiler, yıllardır demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesi veren aktivistler, sanatçılar, gazeteciler ve yaşam savunucularıdır. Hayvan dostlarımızı halihazırda sahip olunacak bir mal olarak görmekle yetinmeyen devlet aklı, Katliam Yasası ile sokak hayvanlarını hedef almak ve düşmanlaştırmak için insan hayatını bahane ederken; kendisine karşı duran tüm insanların da yaşamını ve özgürlüğünü hedef alıyor.

“2025’i ‘Aile Yılı’ ilân eden AKP iktidarı, LGBTİ+’lara yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldız’ın 2012-2015 yılları arasında kadınlar ve LGBTİ+’larla yaptığı röportajlar suç unsuru olarak gösteriliyor. Ancak gazetecilik suç değildir, aksine hakikatin izini sürmenin gereğidir! 2012’de yaptığı telefon konuşmaları ve teknik takip sonucu “delil” olarak sunuluyor. Oysa teknik takip kararını veren hâkimlik, 2015’teki usulsüz dinleme ve takip kararlarıyla anılan bir merciidir.

“Devletin düşmanca politikalarına karşı yıllardır birlikte mücadele yürüttüğümüz yol arkadaşımız Erkin’in mücadelesi suç olarak gösteriliyor. Ancak bilinsin ki Erkin’i yıldıramazsınız! Bu tutuklamaların, barış ve bir arada yaşama iradesine aleni bir saldırı olduğunun farkındayız. Kürt halkıyla birlikte konumlanan herkesin hedef alınması tesadüf değildir.

“Siyasi baskılara derhal son verilmeli, demokratik haklar engellenmemeli; Erkin, Yıldız ve tüm yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

“Ayşe Panuş, Eli̇f Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ati̇la Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Geza Sezer Bayram, Yakup Kadri̇ Karabacak, Aynur Cengi̇z, Ayşe Nengi̇ Çeli̇k, Di̇lek Posl, Kardelen Taş, Melek Kızılocak, Şengül Erdoğan, Ercüment Akdeniz, İbrahim Hali̇t Elçi, Zeysu Faki̇r, Alya Akkuş, Esengül Demi̇r, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Sai̇me Oğuzhan, Sema Barbaros, Semi̇ha Şahi̇n, Ahmet Saymadi, Berfi̇n Azdal, Emre Can Bayram, Erkin ve Yıldız hepsini alacağız.”

Gözaltılara tepki: Dayatılan korku atmosferini solumayı reddediyoruz

Saki: İktidar, birleşik mücadeleden korkuyor

Basın açıklamasından sonra söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, şöyle dedi:

“HDK’ye düzenlenen bu saldırı bize gösteriyor ki, iktidar buradaki birleşik mücadeleyi kendine engel olarak görüyor. Barışın ihtimali bile bu iktidarı korkutuyor. İktidarın Gezi korkusu hâlâ sıcak, eşitlik ve özgürlük isteyen; feminist mücadele veren, LGBTİ+ mücadelesi veren insanların bir araya gelmesinden de o yüzden korkuyor. 30 arkadaşımız tutuklandı; ama dışarıda kalan her birimizi de bir tutuklu gibi yaşatmaya çalışıyorlar. Birleşik mücadeleyi parçalamak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da yükseltmemiz gerekiyor.”

Saki’nin ardından söz alan SOLDEP LGBTİ+, YDG Gençlik ve Emek Partisi temsilcilerinin açıklamalarının ardından basın açıklaması sona erdi.