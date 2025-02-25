Ender İmrek: Muhalefete tahammülsüzlük her geçen gün artıyor

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 50 kişiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra 21 Şubat Cuma günü ev hapsiyle serbest bırakılan gazeteci-yazar Ender İmrek süreçle ilgili konuştu.

Operasyonu hukuksuz bir girişim olarak nitelendirdi. Gazeteci, yazarlar ve siyasetçilerin milliyet ayırt etmeksizin hedef halinde olduğunu söyledi. İktidarın tüm muhalefeti sindirmek istediğini belirtti.

İmrek “Muhalefete tahammülsüzlük her geçen gün daha da artıyor” diye konuştu:

Bu baskınlar ve gözaltılar da diğerleri gibi tamamen hukuksuz bir girişimdir. 17-25 Aralık dinleme tapeleri hakkında "yok hükmünde" olduklarına dair Anayasa Mahkemesi kararları ve yasal düzenlemeler olduğu biliniyor.

Ancak iktidar için 'yok hükmünde' olan, muhalifler için 'delil' olarak dosyalara dolduruluyor. Tam bir acizlik.

O dönem yapılan dinlemeler yok hükmünde olan tapelerin imha edilmesi gerekirdi. Öyle yapmak yerine kalkıp oturup 'FETÖ' dedikleri yapılanma tarafından elde edilen tapelere sığınıp onları kıymetlendirme yoluna gitmişler.

O dönemin savcıları, hakim ve emniyet mensuplarının yasadışı biçimde elde ettiği belgelerle bize suç yaratabileceklerini düşünen yeni dönemin mekanizmasıyla karşı karşıyayız.

Tapelerin içeriğinde hiç bir suç unsuru bulunmamakla beraber, yasadışı dinlemelerdir. 3 yıl boyunca hukuksuzca dinlenmiş telefon konuşmalarımız dosyaya doldurularak 'suç unsurları' buldukları algısı uyandırmak istediler.

Çağrılsak savcılıklara gidip ifade verirdik. Sabah 06:00'da evler basılarak baskı ve şiddet uygulama yoluna gittiler. Hukuksuzluk bir yönetme tarzı haline geldi. Muhalefete tahammülsüzlük her geçen gün daha da artıyor.

İççi sendikasının başkanını tutuklayanlar, patronlar örgütünün başındaki isimlerin ülkenin gidişatına ilişkin uyarı ve eleştirilerine de tahammül göstermiyorlar.

Gazeteciler, aydınlar, yazarlar, Kürt, Türk ve tüm halk ve inançlardan siyasetçiler hedef halinde. Demokratik Türkiye diyenler, Kürt sorununda barışçı çözüm isteyenler hedef haline getiriliyor.

Hapishaneler muhaliflerle dolup taşıyor. Arkadaşlarımız hukuksuzca tutuklandı. Ev hapsi de tutuklama gibi hukuksuz bir tedbir. Ancak kimse boyun eğmedi.

Ortak mücadeleleri, demokratik platformları, kent uzlaşısını, ittifak mücadelelerini, HDK'yi ve diğer tüm hak ve özgürlük kapsamlı girişimleri suçlu ilan ederek muhalefeti baskı altına almak, sindirmek istiyorlar.

Ancak bu hesaplar dayanaksızdır ve bozulacaktır. Birleşik mücadele için daha çok çaba ve mücadele edilerek bu hukuksuzluk sonlandırılabilir...