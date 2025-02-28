DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) HDK’ye yönelik İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan yazar ve senarist Ayşe Bengi Çelik ile ilgili açıklama yaptı.

“Ayşe Bengi Çelik sanatçıdır, sanat susturulamaz!” başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“Yazar ve senarist Ayşe Bengi Çelik, İstanbul Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda sanatçı, gazeteci ve siyasetçi ile birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı.

“Meslektaşımızın eski bir belediye başkanı ile ilgili bir belgesele yaptığı teknik danışmanlık, tutuklanmasına gerekçe yapılmıştır. Böylelikle hem Ayşe Bengi Çelik hürriyetinden yoksun bırakılmıştır, hem de sanat ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Uygulanan bu ve benzeri yaptırımların yanı sıra, sanat üretimlerine uygulanan sansür ve yasaklamaları da kabul edilemez ve demokrasiye aykırı buluyoruz. Ayşe Bengi Çelik serbest bırakılmalıdır.

“Eşitlik, özgürlük, barış mücadelesinden vazgeçmiyoruz, susmayacağız. Özgür sanat, özgür emek için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“Teyzeler Terörist Örgütü”

Çelik, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) üyesi.

TYS de dün (27 Şubat) yaptığı açıklamada aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Çelik, Ercüment Akdeniz, Nesimi Aday ve ev hapsine alınan Ender İmrek için bir açıklama yayımladı:



“Son dönemlerde, ülkemizdeki siyasal iktidarın demokratik kitle örgütlerine yönelik baskıları giderek artmakta ve bu durum, temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Yazarlar Sendikası olarak bizler, ifade özgürlüğü ve demokratik katılımın önündeki engelleri kınıyoruz.”

Kamil Tekin Sürek, 25 Şubat’ta Evrensel Gazetesi’nde Çelik ve arkadaşlarının kendilerini “Teyzeler Terörist Örgütü” olarak tanımladığını söylediği yazısında şöyle dedi:

“Yukarıdaki başlık Ayşe Bengi Çelik ile arkadaşlarının bulduğu adlandırma. Hepsi şu anda Bakırköy Kadın hapishanesinde yatıyor. TTÖ’nün açılımı teyzeler terörist örgütü. Anlamı ise İstanbul’da terör operasyonu diye halka duyurulan 52 kişinin gözaltına alındığı ve 35’inin tutuklandığı operasyonda tutuklanan kadınların hemen hemen tamamına yakınının 55 yaş ve üstünde olması. En gençlerinden Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’u saymazsak, çoğu emekli, bir partiye ya da örgüte üye ya da bağlı değil. Bazı etkinliklere katılmışlar dinleyici ya da konuşmacı olarak, bazı listelere birileri tarafından isimleri yazılmış, kadın eylemlerine katılmaları, Gezi eylemlerine katılmaları onların ‘terörist’ kategorisine koyulma nedeni sayılmış ‘bağımsız!’ yargı tarafından.”