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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 13:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 13:48
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“Ayşe Bengi Çelik sanatçıdır, sanat susturulamaz”

DİSK/Sine-Sen, HDK’ye yönelik operasyonla tutuklanan yazar ve senarist Çelik'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Ayşe Bengi Çelik sanatçıdır, sanat susturulamaz”

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) HDK’ye yönelik İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan yazar ve senarist Ayşe Bengi Çelik ile ilgili açıklama yaptı.

“Ayşe Bengi Çelik sanatçıdır, sanat susturulamaz!” başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle

“Yazar ve senarist Ayşe Bengi Çelik, İstanbul Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda sanatçı, gazeteci ve siyasetçi ile birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı. 

“Meslektaşımızın eski bir belediye başkanı ile ilgili bir belgesele yaptığı teknik danışmanlık, tutuklanmasına gerekçe yapılmıştır. Böylelikle hem Ayşe Bengi Çelik hürriyetinden yoksun bırakılmıştır, hem de sanat ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Uygulanan bu ve benzeri yaptırımların yanı sıra, sanat üretimlerine uygulanan sansür ve yasaklamaları da kabul edilemez ve demokrasiye aykırı buluyoruz. Ayşe Bengi Çelik serbest bırakılmalıdır. 

“Eşitlik, özgürlük, barış mücadelesinden vazgeçmiyoruz, susmayacağız. Özgür sanat, özgür emek için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“Teyzeler Terörist Örgütü”

Çelik, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) üyesi.

TYS de dün (27 Şubat) yaptığı açıklamada aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Çelik, Ercüment Akdeniz, Nesimi Aday ve ev hapsine alınan Ender İmrek için bir açıklama yayımladı:

Son dönemlerde, ülkemizdeki siyasal iktidarın demokratik kitle örgütlerine yönelik baskıları giderek artmakta ve bu durum, temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Yazarlar Sendikası olarak bizler, ifade özgürlüğü ve demokratik katılımın önündeki engelleri kınıyoruz.”

Kamil Tekin Sürek, 25 Şubat’ta Evrensel Gazetesi’nde Çelik ve arkadaşlarının kendilerini “Teyzeler Terörist Örgütü” olarak tanımladığını söylediği yazısında şöyle dedi:

Yukarıdaki başlık Ayşe Bengi Çelik ile arkadaşlarının bulduğu adlandırma. Hepsi şu anda Bakırköy Kadın hapishanesinde yatıyor. TTÖ’nün açılımı teyzeler terörist örgütü. Anlamı ise İstanbul’da terör operasyonu diye halka duyurulan 52 kişinin gözaltına alındığı ve 35’inin tutuklandığı operasyonda tutuklanan kadınların hemen hemen tamamına yakınının 55 yaş ve üstünde olması. En gençlerinden Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’u saymazsak, çoğu emekli, bir partiye ya da örgüte üye ya da bağlı değil. Bazı etkinliklere katılmışlar dinleyici ya da konuşmacı olarak, bazı listelere birileri tarafından isimleri yazılmış, kadın eylemlerine katılmaları, Gezi eylemlerine katılmaları onların ‘terörist’ kategorisine koyulma nedeni sayılmış ‘bağımsız!’ yargı tarafından.”

Ayşe Bengi Çelik hakkında

Yazar ve senarist.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı mezunu.

Senaryosunu yazdığı veya senaryo yazım grubunda yer aldığı diziler:

2018 Avlu
2014 O Hayat Benim
2012 Yatak Hikayeleri
2011 Canan
2009 Kahve Bahane
2007 OKS Anneleri
2007 Zoraki Koca 

Film: 2015 Adana İşi

Diğer işleri:

Evrensel Kültür / Sinema Yazıları-Popüler Kültür üzerine yazılar
Radikal Kitap /Kitap Yazıları
Varlık Dergisi/Edebiyat Yazıları
Hayat TV / Kayıt Dışı (Yelda Eroğlu ile birlikte kitapların filmlerin alt okumalarını yapan popüler kültür programı) Yapımcılık ve sunuculuk

Ödül ve destek

Kültür Bakanlığı Senaryo Yazım Destek 2015/ “Adem’in Kaburga Kemiği
Kültür Bakanlığı Senaryo Yazım Destek 2009/ “Masal”
Kare Ajans /Kinetiks 1997 Kristal Elma Başarı Ödülü/Reklam Yazarlığı

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
HDK tutuklamaları Ayşe Bengi Çelik Sine-Sen Türkiye Yazarlar Sendikası
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