Gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve sansür dünya basınında

Türkiye'nin ifade özgürlüğü açısından geçirdiği kötü hafta, dünya basınında da yer buldu.

Evlerine yapılan baskınlarda salı günü (18 Şubat) gözaltına alınan gazeteciler cumartesi günü tutuklandı. Hafta içinde ayrıca pek çok medya kuruluşu ve gazetecinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi.

İşte basında yer alanlar...

MEE: Gazeteciler hedef alındı

Birleşik Krallık merkezli Ortadoğu'nun önde gelen haber platformlarından Middle East Eye (MEE) "Toplu gözaltılar solcu, Kürt haklarını destekleyen ve LGBTİQ gazetecileri hedef aldı" başlığı atarken "Gazetecilik suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan gazetecilere yer verdi ve "Türk yetkililer, ülkedeki son muhalefet baskısı kapsamında çok sayıda solcu, Kürt destekçisi ve LGBTQ gazeteci ile siyasetçiyi gözaltına aldı," ifadelerini kullandı.

Haberde bu isimler arasında "şarkıcı ve eski milletvekili adayı Pınar Aydınlar, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi eş başkanı ve önde gelen aktivist Şenol Karakaş, insan hakları avukatı Nurcan Kaya ve LGBTQ hakları savunucusu gazeteci Yıldız Tar ve gazeteci Elif Akgül de bulunuyor" denildi ve eklendi:

"Türkiye Gazeteciler Sendikası, Tar'ın yanı sıra gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül'ün gözaltına alınmasını kınadı. Akgül, 2018 ve 2022 yıllarında sosyal medyada yaptığı iki paylaşım nedeniyle 2024'te terör propagandası suçlamalarından aklanmıştı. KaosGL adlı LGBTİ+ hakları haber sitesinin genel yayın yönetmeni olan Tar, daha önce Middle East Eye'a (MEE) verdiği röportajda, Türkiye'de kampanya yürüten gazeteciler için ortamın giderek daha tehlikeli hale geldiğini söylemişti. Tar, 'Toplumda büyük bir LGBTQ karşıtı grup yok, ancak hükümet, siyasi partiler ve hükümet tarafından desteklenen medya sürekli olarak LGBTQ bireyleri hedef alıyor' demişti."

HDK GÖZALTILARI SÜRÜYOR Yıldız Tar: "On yıl önceki barışçıl gösteriler gözaltı nedeni sayılıyor"

“Endişe verici maskeleme”

MEE, haberinde ayrıca "Türkiye, basın özgürlüğü örgütleri tarafından sık sık dünyanın en fazla gazeteci hapseden ülkesi olarak tanımlanıyor" dedi ve ekledi:

"2016 darbe girişiminden sonra hükümetin muhalif gazetecilere yönelik baskıları keskin bir şekilde arttı. 5 Şubat'ta birçok basın özgürlüğü kuruluşu, Türkiye'de basın özgürlüğü ihlallerinde ‘büyük bir artış’ yaşandığını duyurdu. PEN International ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu gibi kuruluşlar tarafından imzalanan bir bildiride, geçen ay en az dokuz gazetecinin tutuklandığı, altısının hapis cezasına çarptırıldığı, beşinin gözaltına alındığı ve 23 gazetecinin hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

"Cezaevindeki gazetecilerin sayısında azalma var gibi görünse de bu, seyahat yasakları, polis merkezine düzenli bildirim zorunluluğu ve ev hapsi gibi yargısal kontrol tedbirlerinin basın özgürlüğünü kısıtlamak için alternatif yollar olarak kullanılmasına yönelik endişe verici bir kaymayı maskeliyor."

Le Liberatire: Medya hesaplarına engelleme

Sürgündeki anarşist Joseph Déjacque tarafından Haziran 1858'de New York'ta kurulan bir Frankofon anarşist gazetesi Le Liberatire'nin dijital yayını InfoLibertaire.net de Türkiye'de Kürt medyası ve gazetecilere yönelik sansüre yer verdi.

Gazete, "Türkiye: Çok sayıda Kürt gazeteci ve medya kuruluşunun X hesapları engellendi" başlığıyla duyurduğu haberde "engellenen X hesapları arasında binlerce takipçiye sahip Mezopotamya Ajansı ve JinNews gibi Kürt gazeteciler ve medya kuruluşları bulunuyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

“15 Şubat'ta, Kürt kenti Van’ın belediyesine, eş başkan Abdullah Zeydan’ın mahkumiyetinin ardından bir kayyım atandı. Kayyım atamasının ardından, Türkiye'de 19 ve 20 Şubat tarihlerinde birçok haber sitesi ve gazetecilerin kişisel sosyal medya hesapları erişime engellendi.

“Mezopotamya Ajansı’na (MA) ait mezopotamyaajansi41.com alan adına, Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Tamamen kadınlardan oluşan bir medya kuruluşu olan JinNews'in @JinNews_turkce adlı X hesabı Türkiye’de engellendi. JinNews, hesaplarının kapatılma gerekçesi hakkında henüz bilgilendirilmediklerini ve karara itiraz ettiklerini açıkladı.

MA, JINNEWS ve Yeni Yaşam’ın X hesaplarına erişim engeli

“Serhat News'in X hesabına da erişim engeli getirildi. Serhat News, aldığı karara ilişkin bir açıklama yaparak şu ifadeleri içeren e-postayı paylaştı: ‘Bu e-postayı, X hesabınız @serhat_news hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitter’a gönderilen içerik kaldırma kararı (Van 3. Sulh Ceza Hakimliği 2025/786 D.İş) hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla gönderiyoruz.’ E-postada ayrıca 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi gereğince kararın dört saat içinde uygulanması gerektiği ve BTK’nın mahkemeye bildiriminden itibaren 48 saat içinde nihai onayın verilmesi gerektiği belirtiliyordu. Ancak Serhat News yetkilileri, hesaplarının neden engellendiğine dair kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.”

Voice of America'nın (VOA Kurmanji) Kürtçe servisi olan Dengê Amerîka’nın web sitesi ile Diyarbakır merkezli yerel haber sitesi Sur Ajans, "ulusal güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 19 Şubat 2025 tarihli ve 2025/570 sayılı Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Amerika'nın Sesi Kürtçe internet yayınına erişim engeli

Gazetecilerin hesapları

Binlerce takipçiye sahip gazeteciler Oktay Candemir ve Ruşen Takva’nın X hesapları herhangi bir gerekçe gösterilmeden engellendi.

Takva, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Her şeye en baştan başlıyoruz. 63 bin takipçili hesabım, herhangi bir bildirim yapılmadan Türkiye tarafından engellendi. Haberlerimi dumanla bile olsa yazarım, güvercinle bile olsa halka ulaştırırım."

Binlerce takipçisi olan gazeteci Oktay Candemir de kararı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yazdığım haberler nedeniyle X hesabım hukuksuz bir şekilde engellendi."

Candemir, X platformunda yeni bir hesap açarak paylaşımlarına devam ettiğini duyurdu.