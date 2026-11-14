Halkların İklim Zirvesi başlıyor: "Yerelin karar alıcı olduğu bir COP istiyoruz"

Halkların İklim Zirvesi, COP31’e paralel olarak Antalya’da 14 Kasım Küresel Eylem Günü kapsamında saat 13.00’te başlayacak mitingle açılış yapacak. Zirve, 15-18 Kasım’da ekoloji mücadelelerini, hak savunucularını ve iklim krizinden etkilenen toplulukları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Zirvenin düzenleyicilerinden Tuğçe Oklay, COP31’de Türkiye’deki ekokırımları uluslararası katılımcılara anlattı. Konuşmasının ardından bianet’in sorularını yanıtlayan Oklay, BM İklim Zirvesi’nin işleyişini, müzakerelere katılım olanaklarını ve iklim politikalarını eleştirdi.

COP31 alanındaki “diyalog, konsensüs ve eylem” ifadelerine işaret eden Oklay, zirvenin bu ilkelerle örtüşmediğini söyledi.

Oklay, iklim krizinden doğrudan etkilenenlerin, yerel mücadelelerin ve akademisyenlerin karar süreçlerinde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı:

Her şeyden önce birebir iklim krizinden etkilenenlerin ve bu krizin derinliğine ve çeşitli sebeplerine, en başta da kapitalizm olmak üzere, değinen akademisyenlerin ve yerelden, sahadan gelen kişilerin dinlendiği ve onların karar alıcı olduğu bir COP istiyoruz.

“Uygulama COP’u olacağa benzemiyor”

COP31’in “uygulama COP’u” olarak tanıtılmasına rağmen iklim krizini derinleştiren politikaların sürdüğünü söyleyen Oklay, zirvede duyduğu değerlendirmeleri şöyle aktardı:

Uygulama COP’u olacak, dediler. Ben bugüne kadar dinlediğim bütün basın açıklamalarında, bütün kurumlarda şunu duydum: Uygulama COP’u olacağa benzemiyor, diyorlar. Bir yandan iklim kriziyle ilgili sanki bir şey yapıyormuşçasına bir şeyler yapılıyor. Öbür taraftan da yine iklim krizini yine körüklemeye devam edecek politikalara da, yapılan anlaşmalara da devam ediliyor.

Oklay, iklim krizinin sonuçlarıyla karşılaşan toplulukların müzakere süreçlerinde yeterince temsil edilmediğini belirterek COP31’deki ortamı “steril” olarak nitelendirdi:

Burada iklim krizinin sonuçlarıyla karşılaşanların varlığını göremiyoruz. Çok az sayıda müzakere salonuna girebilen kişi var bunların arasından. Dolayısıyla bir çok steril bir ortam. 9 Kasım’dan önce de düşündüğümüz bir şey vardı. COP her ne kadar iktidar ‘uygulama COP’u’ dese de pek öyle olmayacak gibi diye düşünüyorduk. Uluslararası partnerler de bu şekilde düşünüyordu. Maalesef ki şu dakikaya kadar yanılmadık. Umarım yanılırız.

Halkların İklim Zirvesi’nde yerel mücadeleler söz alacak

Oklay, iklim krizinden etkilenenlerin taleplerini görünür kılmak amacıyla 14 Kasım’da Antalya’da büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini hatırlattı. Ardından 15-18 Kasım’da gerçekleşecek Halkların İklim Zirvesi’ne katılım çağrısı yaptı.

Halkların İklim Zirvesi programı

Ekoloji mücadelesinin yalnızca çevre sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Oklay, iklim krizinin sağlık, eğitim, barınma ve enerji gibi yaşamın farklı alanlarını etkilediğine dikkat çekti:

15-18 Kasım’da Halkların İklim Zirvesi’ne davet ediyoruz. Neden? Çünkü orada bu biraz önce bahsettiğim yerli halklardan insanlar olsun, yani yerelde mücadele verenler, yerelde mücadeleden kastım da sadece ekoloji alanında mücadele vermek değil. Ekoloji alanı dediğimizde bu sağlığı da etkiliyor, eğitimi de etkiliyor. Her alana etki eden işte barınma şartlarını etkiliyor. Şehir, dayanıklı şehirlere yani enerji tüketimi her alana nüfuz eden bir konu söz konusu.

“Gerçekten neye ne kadar ihtiyacımız var?”

Oklay, ekoloji mücadelelerinin yalnızca mevcut politikalara karşı çıkmayı değil, insanlar, hayvanlar ve ekosistemler için farklı yaşam koşulları oluşturmayı da hedeflediğini anlattı. Ekolojik tahribatın giderilmesi ve zararların tazmini gerektiğini savundu.

Enerji dönüşümünü de bu çerçevede değerlendiren Oklay, yenilenebilir enerjiye geçişte üretim miktarının, yerinin, yönteminin ve dağıtımının tartışılması gerektiğini söyledi:

Bizim derdimiz ise insanlar ve hayvanlar için farklı bir hayat inşa edebilmek, ekosistemleri, biyoçeşitliliği koruyacak bir hayat inşa edebilmek. Bunu inşa ederken de şimdiye kadar yıpratılanların da tazminatını vermemiz gerekiyor. Bunun gibi yine aynı şekilde enerji geçişi çok mühim. İlk başta zaten bunun politikasıyla başladı başkanlık da tartışmaya. Şimdi evet geçmek istiyoruz yenilenebilir enerjiye ama nasıl? Önce yani miktar konuşulmalı. Gerçekten neye ne kadar ihtiyacımız var? Nerede üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz? Nasıl dağıtacağız? Bunların hepsi en doğaya en az zararı verecek şekilde yapılmak zorunda.

(CA)