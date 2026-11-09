Halkların İklim Zirvesi programı

Zirve programında şu etkinlikler öne çıkıyor:

12-14 Kasım'da Enerji Demokrasisi için Sendikalar ’ın (TUED) çağrısıyla uluslararası ve yerel sendikalar, fosil yakıtlardan çıkış, işçi hakları, enerji yoksulluğu, kamusal enerji politikaları, enerji demokrasisi ve adil geçiş konularıyla Emek Meclisi nde buluşacak.

’ın (TUED) çağrısıyla uluslararası ve yerel sendikalar, fosil yakıtlardan çıkış, işçi hakları, enerji yoksulluğu, kamusal enerji politikaları, enerji demokrasisi ve adil geçiş konularıyla nde buluşacak. 14 Kasım’daki Küresel Eylem Günü ’nde Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri nin çağrısıyla Türkiye’nin ve pek çok kıtanın toplumsal hareketlerinin katılacağı yürüyüşüyle büyük bir miting düzenlenecek.

’nde nin çağrısıyla Türkiye’nin ve pek çok kıtanın toplumsal hareketlerinin katılacağı yürüyüşüyle büyük bir miting düzenlenecek. 15-18 Kasım’da dünyanın dört bir yanından sivil toplum örgütlerini, yerel direniş hareketlerini, sendikalar ile kadın ve gençlik örgütlerini Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde buluşturan zirvede iklim krizinin sistemik nedenleri ve halkların çözüm önerileri tartışılacak. Her sabah üç saatlik ortak oturumların ardından eş zamanlı tematik panel, atölye, forum ve söyleşiler düzenlenecek.

HİZ ekibi, zirveni "sömürü mekanizmasını durdurmak, sistemin enerjisini kesmek, militer düzenin ve zihniyetin bekçilerini silahsızlandırmak ve endüstriyel tarıma karşı yaşamı besleyen gıda sistemi kurmak için" ana etkinlik niteliğindeki ortak oturumlarda şu konulara odaklandığını duyurdu:

15 Kasım Pazar Ekolojik Yıkımlara Karşı Doğanın Hakları

16 Kasım Pazartesi Fosil Yakıtlardan Çıkış ve Enerji Demokrasisi

17 Kasım Salı Demokrasi, Anti-Militarizm ve Barış

18 Kasım Çarşamba Gıda Egemenliği ve Agroekoloji

Yerel ve uluslararası ekoloji direnişleri seslerini birleştirecek:

"İklim değişikliği, ekolojik yıkım, talan, yoksullaşma, yoksunluk, göç ve köksüzleşmeye yol açan politikalara karşı ekoloji mücadelesi verenler, Toprağımızı Vermiyoruz kampanyasının ev sahipliğinde buluşacak. Zirvedeki programlarda madencilikten su ve toprak mücadelelerine, kent hakkından barınmaya ve halk sağlığına ortak mücadelenin olanakları tartışılacak."

İklim adaleti ve tarihsel sorumluluk:

"İklim yıkımına yol açan tarihsel sorumluluklar, iklim borcu, kayıp ve zararlar, iklim tazminatı ele alınırken halkların kendi geleceklerini belirleme hakkı tartışılacak."

Ekolojik kırımlar yargılanacak:

"Canlı ve cansız varlıkların hak sahibi olması, doğanın hukuki özne olarak tanınıp korunması ilkesiyle düzenlenen Eko-Divan’da ekokırım suçları, failleri ve sorumluları ele alınacak."

İşgal altında iklim adaleti olmaz:

"Savaşlara ve militarizme karşı halkların ortak mücadelesini esas alan buluşmada, büyük Filistin etkinliğiyle küresel intifada büyütülecek."

Toplumsal cinsiyet eşitliği:

"Ekolojik yıkımın ve iklim politikalarının kadınlar üzerindeki etkileri, bakım emeği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sunumlarıyla kadınların özgürlük mücadelesi büyütülecek."

Plastiksiz ve nükleersiz bir yaşam:

"Uluslararası katılımcılarla plastik kirliliği, sıfır atık, atık ticareti ve şirketlerin kirlilikten doğan sorumluluğu plastiksiz gerçek çözümlerle ele alınacak. Uluslararası dayanışmayı geliştirecek olan zirvede aynı zamanda nükleersiz bir yaşamın mümkün olduğu da konuşulacak."

COP31 zirvesi takip edilecek:

"COP31 izleme ve değerlendirme toplantılarında karbon piyasaları, iklim finansmanı, resmî iklim müzakereleri ve uluslararası taahhütler sorgulanacak; halklar alternatif politikalar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak."

Kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek:

"Her akşam film, belgesel, tiyatro, konser ve müzik dinletileri etkinlikleri yapılacak. Fuayelerde gün boyu el işi, sanat, artivizm ve kukla atölyeleri, beden ve hareket çalışmaları, pandomim, performans ve dans etkinlikleri sürerken enstalasyon ve sergiler ziyaret edilebilecek."

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