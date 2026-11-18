Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi ve Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, Halkların İklim Zirvesi’nde ortak açıklama yaptı. Hazal Battaloğlu’nun okuduğu açıklamada, savaşların ve militarist politikaların ekolojik yıkımı derinleştirdiği vurgulandı.

“Barışa da yaşama da ihtiyacımız var” başlıklı açıklamada, Gazze, Suriye ve Kürdistan’da savaşların, çatışmaların ve güvenlikçi politikaların yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Savaşların kadınların bakım emeğini artırdığı, yoksulluğu ve erkek şiddetini derinleştirdiği belirtilirken LGBTİ+ların da ayrımcılık, nefret politikaları ve güvencesizlikle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

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“Barışın kurucu öznesi olmakta ısrar ediyoruz”

Türkiye’de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne ilişkin tartışmalara da değinilen açıklamada, kalıcı barış için geçmişle yüzleşme, adalet ve demokratik siyasetin önünün açılması gerektiği belirtildi.

Kadınların barış müzakerelerinde ve karar mekanizmalarında eşit biçimde yer alması, LGBTİ+ların eşit yurttaşlık haklarının güvence altına alınması istendi.

Açıklamada, çatışmaların sona erdiği bölgelerin maden ve enerji şirketlerine açılmasına karşı çıkılarak halkların kendi toprakları, suları ve ormanları üzerinde söz sahibi olması gerektiği vurgulandı.

İki oluşum, savaşlara ve militarist politikalara son verilmesi, kaynakların silahlanma yerine halkların ihtiyaçlarına ve ekolojik onarıma ayrılması çağrısında bulundu.

Açıklama, “Barışın seyircisi değil, kurucu öznesi olmakta ısrar ediyoruz. Barışın tarafıyız, mücadelenin öznesiyiz!” sözleriyle sona erdi.

(NÖ)