Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraati için mücadelemiz sürüyor

Hâlâ Tanığız Platformu, sosyolog-yazar, akademisyen ve feminist aktivist Pınar Selek hakkında 27 yıldır süren Mısır Çarşısı davasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Platform, dört kez beraat kararı verilen Selek’e yönelik yargı sürecinin hukuksuz biçimde sürdürüldüğünü belirterek, 2 Nisan 2026’da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı.

Platformun açıklamasında, Mısır Çarşısı’nda yaşanan patlamaya ilişkin bilirkişi ve bomba uzmanı raporlarının olayın gaz kaçağından kaynaklandığını ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada, buna rağmen Pınar Selek’in suçlu olmadığı bir davada 27 yıldır yargı baskısıyla karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada, Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ile yurtdışından istinabe yoluyla ifadesinin alınması yönündeki taleplerin mahkeme tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Platform, bir önceki duruşmada ise mahkemenin Selek hakkında çıkarmak istediği kırmızı bülten talebinin Interpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmi yazının dosyaya girdiğini belirtti.

Açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen mahkemenin tutuklama kararını sürdürdüğü ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden, SİDAS Sözleşmesi kapsamında istinabe evraklarının beklenmesine karar verdiği kaydedildi.

48 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA “Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz”

Hâlâ Tanığız Platformu, yeni duruşmanın 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.45’te İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurdu. Platform, her zamanki gibi yurtdışından kalabalık bir heyetin de davayı izleyeceğini belirterek kamuoyunu duruşmaya katılmaya çağırdı.

Açıklamada, “Tüm hukuksuzluklar ve dört beraatle tescil edilmiş suçsuzluk apaçık ortadayken, yol arkadaşımızı ısrarla müebbet sanıklığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” denildi.

Platform, “Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkıyoruz” diyerek dayanışma çağrısını yineledi.

NOT: Pınar Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili olarak “terör eylemine karışmak” suçlamasıyla tutuklanmış, ağır işkenceye maruz kaldıktan sonra yargılanmaya başlanmıştı. Ancak bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi. Selek, dört kez beraat etmesine rağmen Yargıtay, 2023’te beraat kararını bozarak yeniden yargılama ve ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Aynı kararla hakkında kırmızı bülten ve tutuklama emri çıkarıldı. Pınar Selek, yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

