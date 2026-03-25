KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 11:17 25 Mart 2026 11:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 11:22 25 Mart 2026 11:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraati için mücadelemiz sürüyor

Platform, dört kez beraat kararı verilen Selek’e yönelik yargı sürecinin hukuksuz biçimde sürdürüldüğünü belirterek, 2 Nisan 2026’da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi


Fotoğrafta geniş bir adliye ya da resmi kurum meydanı görünüyor. Sol tarafta çok katlı, büyük cam cepheli modern bir bina yer alıyor. Açık gri taşlarla kaplı geniş avlunun ortasında kalabalık bir grup yan yana dizilip fotoğraf çektiriyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Hâlâ Tanığız Platformu, sosyolog-yazar, akademisyen ve feminist aktivist Pınar Selek hakkında 27 yıldır süren Mısır Çarşısı davasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Pınar Selek davası kronolojisi
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023

Platform, dört kez beraat kararı verilen Selek’e yönelik yargı sürecinin hukuksuz biçimde sürdürüldüğünü belirterek, 2 Nisan 2026’da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı.

İki dava bir kadın: Pınar Selek
İki dava bir kadın: Pınar Selek
20 Ekim 2025

Platformun açıklamasında, Mısır Çarşısı’nda yaşanan patlamaya ilişkin bilirkişi ve bomba uzmanı raporlarının olayın gaz kaçağından kaynaklandığını ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada, buna rağmen Pınar Selek’in suçlu olmadığı bir davada 27 yıldır yargı baskısıyla karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada, Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ile yurtdışından istinabe yoluyla ifadesinin alınması yönündeki taleplerin mahkeme tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Platform, bir önceki duruşmada ise mahkemenin Selek hakkında çıkarmak istediği kırmızı bülten talebinin Interpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmi yazının dosyaya girdiğini belirtti.

Açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen mahkemenin tutuklama kararını sürdürdüğü ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden, SİDAS Sözleşmesi kapsamında istinabe evraklarının beklenmesine karar verdiği kaydedildi.

“Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz”
48 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA
“Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz”
26 Eylül 2023

Hâlâ Tanığız Platformu, yeni duruşmanın 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.45’te İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurdu. Platform, her zamanki gibi yurtdışından kalabalık bir heyetin de davayı izleyeceğini belirterek kamuoyunu duruşmaya katılmaya çağırdı.

Açıklamada, “Tüm hukuksuzluklar ve dört beraatle tescil edilmiş suçsuzluk apaçık ortadayken, yol arkadaşımızı ısrarla müebbet sanıklığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” denildi.

Platform, “Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkıyoruz” diyerek dayanışma çağrısını yineledi.

NOT: Pınar Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili olarak “terör eylemine karışmak” suçlamasıyla tutuklanmış, ağır işkenceye maruz kaldıktan sonra yargılanmaya başlanmıştı. Ancak bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi.

Selek, dört kez beraat etmesine rağmen Yargıtay, 2023’te beraat kararını bozarak yeniden yargılama ve ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Aynı kararla hakkında kırmızı bülten ve tutuklama emri çıkarıldı.

Pınar Selek, yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pınar selek davası Pınar Selek beraat Pınar Selek davası kronolojisi
ilgili haberler
Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
22 Ekim 2025
/yazi/dort-beraat-alti-rapor-bir-omurluk-saniklik-pinar-selek-312782
Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek
20 Ekim 2025
/haber/pinar-selek-davasi-yarin-yeniden-gorulecek-312717
İki dava bir kadın: Pınar Selek
20 Ekim 2025
/yazi/iki-dava-bir-kadin-pinar-selek-312694
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
15 Ekim 2025
/haber/pinar-seleke-siddetsizlik-21-birliginden-onursal-baskanlik-unvani-312556
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım
14 Ekim 2025
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-nihai-beraatine-hep-birlikte-sahip-cikalim-312537
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
20 Nisan 2025
/haber/26-yillik-adalet-arayisi-pinar-selekin-nihai-beraati-talep-ediliyor-306628
Pınar Selek davası 25 Nisan'a bırakıldı
7 Şubat 2025
/haber/pinar-selek-davasi-25-nisan-a-birakildi-304363
Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün
28 Haziran 2024
/haber/pinar-selekin-yargilandigi-dava-bugun-296919
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz
25 Haziran 2024
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-sahsinda-nihai-beraate-sahip-cikmak-sorumlulugumuz-296789
Pınar Selek’ten 28 Haziran’daki duruşmaya çağrı
18 Nisan 2024
/haber/pinar-selekten-28-hazirandaki-durusmaya-cagri-294396
ilgili haberler
Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
22 Ekim 2025
/yazi/dort-beraat-alti-rapor-bir-omurluk-saniklik-pinar-selek-312782
Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek
20 Ekim 2025
/haber/pinar-selek-davasi-yarin-yeniden-gorulecek-312717
İki dava bir kadın: Pınar Selek
20 Ekim 2025
/yazi/iki-dava-bir-kadin-pinar-selek-312694
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
15 Ekim 2025
/haber/pinar-seleke-siddetsizlik-21-birliginden-onursal-baskanlik-unvani-312556
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım
14 Ekim 2025
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-nihai-beraatine-hep-birlikte-sahip-cikalim-312537
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
20 Nisan 2025
/haber/26-yillik-adalet-arayisi-pinar-selekin-nihai-beraati-talep-ediliyor-306628
Pınar Selek davası 25 Nisan'a bırakıldı
7 Şubat 2025
/haber/pinar-selek-davasi-25-nisan-a-birakildi-304363
Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün
28 Haziran 2024
/haber/pinar-selekin-yargilandigi-dava-bugun-296919
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz
25 Haziran 2024
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-sahsinda-nihai-beraate-sahip-cikmak-sorumlulugumuz-296789
Pınar Selek’ten 28 Haziran’daki duruşmaya çağrı
18 Nisan 2024
/haber/pinar-selekten-28-hazirandaki-durusmaya-cagri-294396
