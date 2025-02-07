Pınar Selek davası 25 Nisan'a bırakıldı

Mısır Çarşısı davasında hakkındaki dördüncü kez beraat kararı Haziran 2022’de bozulan sosyolog yazar Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, heyetin değiştiğini hatırlattı. Davada, Selek'i kardeşi Seyda Selek ve babası Alp Selek'in de aralarında olduğu çok sayıda avukat temsil etti.

PINAR SELEK DAVASI Avukat Belen: Bakanlık, üniversitenin düzenlediği etkinliğe ‘PKK etkinliği’ dedi

Davanın dördüncü duruşmasını da Fransa’dan aktivistler, sendika temsilcileri ve hak savunucuları da takip etti.

Avukat: Yakalama kararı usule uygun değil

Sanık Abdülmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil şunları söyledi: “Mısır Çarşısındaki davadan beraatine ve diğer suçlarından 12 yıl altı ay hapis cezası verildi. Bu kararla ilgili aleyhe temiz olmadı. Bu olmadığı için de sonuç olarak kazanılmış hakkının saklı olduğunu belirtti. Dosya yeniden yerel mahkemeye geldiğinde, müvekkilim hakkında hüküm kuruduğunda, 12 yıl altı ay hapis cezası tespit edildi. Bunun dışında aleyhe temiz yoktur. Bu cezanın 9 yıl cezasını infaz etmiştir. Bu nedenle de hakkında yakalama kararı verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını düşünüyoruz.”

Pınar Selek’in avukatı Bahri Belen de şöyle dedi:

“Bizim dilekçelerimizi UYAP’ta göremiyoruz. Daha önce bir kaç belge eklenmişti. Ona karşı duruşmada. Sunduğumuz belgeler vardı fakat UYAP’ta göremedik. Dilekçemizin eki önemliydi. Üniversiteden gelen belgeler, bilgile vardı.”

Ara Kararlar

*Mahkeme, Pınar Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararının devamına karar verdi.

*Adalet Bakanlığı’na da yazı yazılmasını isteyen Mahkeme, istinabe evrakları hakkında bilgi istenmesine karar verdi.

*Ayrıca, diğer sanık Öztürk hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan'da.

Pınar Selek için adalet çağrısı: Beraate sahip çıkmak için 7 Şubat'ta buluşuyoruz

Pınar Selek davası kronolojisi

Mısır Çarşısı davası 1998'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Pınar Selek, Mısır Çarşısı Davası'nda yargılandı. Yaptığı araştırmasına el konulan Selek, işkenceye uğradı. Kendisine uygulanan Filistin askısında sol kolu çıkan Selek için kolunun üstüne düştüğüne dair tutanak tutuldu. Selek, Mısır Çarşısı Patlaması'ndan yargılanacağını Ümraniye Cezaevi'nde tutukluyken televizyondan öğrendi. 9 Temmuz 1998'de meydana gelen Mısır Çarşısı patlamasından 2 gün sonra ve patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın yapıldığı bir süreçte gözaltına alınan Pınar Selek'e patlama ile ilgili tek bir soru dahi sorulmamıştı. İddianamede isimlerine yer verilen tanıklar, poliste ve savcılıkta avukat olmaksızın verdikleri ifadelerde Selek'i suçladı. Selek'i suçlayan sanıklardan Abdülmecit Öztürk, duruşmada ise Selek'i tanımadığını ve ifadeleri işkence altında verdiğini söyledi. Duruşmalarda, Öztürk'ün Türkçe bilmeyen halası da ne yazıldığını bilmediği kağıda parmak basmaya zorlandığını anlattı. Polisin, Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin olay yeri raporları da, ardından hazırlanan çok sayıda bilirkişi raporu da patlamanın bombadan kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu ortaya koymasa da dava 25 yıldır sürüyor. 25 yıldır devam eden yargılama sürecinde altı ayrı olay yeri inceleme ve kriminal raporunda patlamada bomba izine rastlanmadığı belirtildi. Uzmanlar, tüpgaz kaçağından dolayı patlamanın meydana gelmiş olabileceğine yönelik görüş bildirdi. Mahkeme, 2008'de davayı beraatle sonuçlandırdı. Savcılık, Öztürk hakkındaki beraat kararını temyiz etmedi ve karar kesinleşti. Selek hakkındaki karar ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı da mahkumiyet verilmesi için bozdu. Selek, bu davadan dört kere beraat etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 25 yıllık yargılama süresince mahkemelerin 4 kez beraat kararı verdiği Pınar Selek'in, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" öngören eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinden cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay, beraat kararının bozulmasını ve hapis cezasının onanmasını talep etti. 17 Ocak 2023 günü Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraat kararının bozulması ile ilgili gerekçeli kararını İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Pınar Selek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine ilişkin kararı doğrultusunda Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi. Selek, dördüncü beraatini bundan 8 yıl önce almıştı. 8 yıl boyunca davada bir gelişme olmadı. Ta ki geçtiğimiz Haziran ayında Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla beraat kararının bozulduğu haberi, daha karar imzadan çıkmadan, dava dosyasına konulmadan servis edilene kadar. Pınar Selek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanıyor.

(EMK)