ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 11:47
3 dk Okuma

Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz

Pınar Selek'in yargılandığı dava, 28 Haziran Cuma saat 14:00’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmayı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen, hak savunucusu ve aktivistlerden oluşan uluslararası heyet de takip edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Mısır Çarşısı davasında yargılanan ve Haziran 2022'de dördüncü kez hakkındaki beraat kararı bozulan sosyolog Pınar Selek'in davası, 28 Haziran Cuma günü görülecek.

Pınar Selek davası kronolojisi
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023

Duruşmayı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen, hak savunucusu ve  aktivistlerden oluşan uluslararası heyet de takip edecek.

Davanın 29 Eylül 2023’teki bir önceki duruşmasında Pınar Selek'in Kırmızı Bülten’le istenmesine ve sanık Abdülmecit Öztürk hakkında tutuklanmasına yönelik arama kararının devamına karar verilmişti.

Duruşma öncesinde açıklama yayınlayan Hâlâ Tanığız Platformu, "Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz" dedi. 

"İbretlik dava"

Açıklama şöyle: 

"Adaletsizliğin çetelesini tutmak nasıl da utanç verici. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardaki zaman aşımları; ömrünü barış mücadelesine adamış insanların öldürüldükleri günlerin anmaları, cezaevinde rehin, ülkesinden sürgün olanların yıl çeteleleri; korunan, taltif edilen katillerin, çetelerin nispet görüntüleri… Beri yanda da unutturulmaya, alıştırılmaya karşı inadına süren hukuk mücadeleleri."

"Sosyolog yazar yol arkadaşımız Pınar Selek’i 26 yıldır çevreleyen Mısır Çarşısı kumpasına karşı verilen adalet mücadelesi de bu tablonun en kritik parçalarından biri. Antimilitarist, şiddet karşıtı, feminist bir sosyoloğu, bilimsel araştırmaları ve dışlanan her kesimi kucaklayan tavizsiz duruşu için cezalandırmak isteyen bu komplo, büyük bir hukuk mücadelesi ve dayanışmayla tam dört kez bozuldu. Ancak yargılama sürecinin kendisi, ısrarla devam ettirilen hukuksuzluk en büyük psikolojik işkencelerden biri olarak sürüyor." 

"Türkiye yakın tarihinin bu ibretlik simge davasında bir kez daha Pınar Selek’in nihai beraatine sahip çıkmak üzere 28 Haziran Cuma saat 14:00’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacağız. Yurtdışından gelen heyetlerin destek verdiği sınırötesi ve uluslarüstü bu dayanışmaya hep birlikte katılalım."

"Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak hayat ve hakikat adına sorumluluğumuz ve umudumuz. Unutmuyoruz. Alışmıyoruz. Hep birlikte güçlüyüz ve mutlaka kazanacağız."

‘Nihai beraatine kadar Pınar Selek'in yanındayız’

Yurtdışından feminist, akademisyen, yazar, gazeteci, sanatçı, yayıncı, belediye başkan yardımcısı ve insan hakları savuncularından oluşan 273 imzacı ve 14 kuruluş, 28 Haziran tarihli duruşma için Pınar Selek’le dayanışma çağrısı yaptı. 

Aralarında Etienne Balibar, Judith Butler, Angela Davis, Barbaros Altuğ, Aslı Erdoğan, Annie Ernaux ve Günter Wallraff’ın da bulunduğu imzacılar, davanın 26. yılında Pınar Selek’in dört kez beraat ettiği davadan bir kez daha yargılanacağını vurgulayarak şöyle dedi: 
“Pınar Selek gücünü yılmadan ve yorulmadan adalet, özgürlük ve eşitlik için kullanıyor. Bu nedenle, içinde yaşadığımız ve mücadele ettiğimiz birçok farklı bağlama rağmen, aynı hareketin parçası olduğumuzun ve bu davanın sonucunun gelecekte içinde bulunacağımız siyasi zemini belirleyeceğini farkındayız."

"Herkesi 28 Haziran'da gerek İstanbul'da, gerekse başka yerlerde Pınar Selek'in yanında yer almaya ve nihai beraati için yürütülen ulusötesi kampanyaya katılmaya kolektif kurtuluşu sağlamak amacıyla çağırıyoruz. Nihai beraatine kadar Pınar Selek'in yanındayız. Pınar Selek için adalet ve özgürlük, herkes için adalet ve özgürlük.”

Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
POLİS ABLUKASINDA DAVA
Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
29 Eylül 2023

(EMK)

pınar selek davası alp selek Pınar Selek davası kronolojisi Pınar Selek beraat
ilgili haberler
Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım
11 Nisan 2024
/haber/angela-davis-den-pinar-selek-davasina-cagri-yanindayim-294115
POLİS ABLUKASINDA DAVA
Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
29 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-davasi-28-haziran-a-birakildi-285550
Pınar Selek: Düşüncemin ufuklarını açıyorum
28 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-dusuncemin-ufuklarini-aciyorum-285512
“Kelebek” mi o, yoksa Pınar Selek mi?
28 Eylül 2023
/yazi/kelebek-mi-o-yoksa-pinar-selek-mi-285430
Pınar Selek ile Dayanışma Kolektifleri Koordinasyonu: Endişeliyiz
26 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-ile-dayanisma-kolektifleri-koordinasyonu-endiseliyiz-285397
Pınar Selek: Her birinize ihtiyacım var
3 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-her-birinize-ihtiyacim-var-283499
Pınar Selek davası destekçilerine Valilik yasağı
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-destekcilerine-valilik-yasagi-276619
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-kronolojisi-276602
Pınar Selek: Her ne olursa olsun, geride gülümsememiz kalacak
29 Mart 2023
/haber/pinar-selek-her-ne-olursa-olsun-geride-gulumsememiz-kalacak-276438
ilgili haberler
Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım
11 Nisan 2024
/haber/angela-davis-den-pinar-selek-davasina-cagri-yanindayim-294115
POLİS ABLUKASINDA DAVA
Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
29 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-davasi-28-haziran-a-birakildi-285550
Pınar Selek: Düşüncemin ufuklarını açıyorum
28 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-dusuncemin-ufuklarini-aciyorum-285512
“Kelebek” mi o, yoksa Pınar Selek mi?
28 Eylül 2023
/yazi/kelebek-mi-o-yoksa-pinar-selek-mi-285430
Pınar Selek ile Dayanışma Kolektifleri Koordinasyonu: Endişeliyiz
26 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-ile-dayanisma-kolektifleri-koordinasyonu-endiseliyiz-285397
Pınar Selek: Her birinize ihtiyacım var
3 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-her-birinize-ihtiyacim-var-283499
Pınar Selek davası destekçilerine Valilik yasağı
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-destekcilerine-valilik-yasagi-276619
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-kronolojisi-276602
Pınar Selek: Her ne olursa olsun, geride gülümsememiz kalacak
29 Mart 2023
/haber/pinar-selek-her-ne-olursa-olsun-geride-gulumsememiz-kalacak-276438
Sayfa Başına Git