Mısır Çarşısı davasında yargılanan ve Haziran 2022'de dördüncü kez hakkındaki beraat kararı bozulan sosyolog Pınar Selek'in davası, 28 Haziran Cuma günü görülecek.

Pınar Selek davası kronolojisi

Duruşmayı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen, hak savunucusu ve aktivistlerden oluşan uluslararası heyet de takip edecek.

Davanın 29 Eylül 2023’teki bir önceki duruşmasında Pınar Selek'in Kırmızı Bülten’le istenmesine ve sanık Abdülmecit Öztürk hakkında tutuklanmasına yönelik arama kararının devamına karar verilmişti.

Duruşma öncesinde açıklama yayınlayan Hâlâ Tanığız Platformu, "Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz" dedi.

"İbretlik dava"

Açıklama şöyle:

"Adaletsizliğin çetelesini tutmak nasıl da utanç verici. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardaki zaman aşımları; ömrünü barış mücadelesine adamış insanların öldürüldükleri günlerin anmaları, cezaevinde rehin, ülkesinden sürgün olanların yıl çeteleleri; korunan, taltif edilen katillerin, çetelerin nispet görüntüleri… Beri yanda da unutturulmaya, alıştırılmaya karşı inadına süren hukuk mücadeleleri."

"Sosyolog yazar yol arkadaşımız Pınar Selek’i 26 yıldır çevreleyen Mısır Çarşısı kumpasına karşı verilen adalet mücadelesi de bu tablonun en kritik parçalarından biri. Antimilitarist, şiddet karşıtı, feminist bir sosyoloğu, bilimsel araştırmaları ve dışlanan her kesimi kucaklayan tavizsiz duruşu için cezalandırmak isteyen bu komplo, büyük bir hukuk mücadelesi ve dayanışmayla tam dört kez bozuldu. Ancak yargılama sürecinin kendisi, ısrarla devam ettirilen hukuksuzluk en büyük psikolojik işkencelerden biri olarak sürüyor."

"Türkiye yakın tarihinin bu ibretlik simge davasında bir kez daha Pınar Selek’in nihai beraatine sahip çıkmak üzere 28 Haziran Cuma saat 14:00’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacağız. Yurtdışından gelen heyetlerin destek verdiği sınırötesi ve uluslarüstü bu dayanışmaya hep birlikte katılalım."

"Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak hayat ve hakikat adına sorumluluğumuz ve umudumuz. Unutmuyoruz. Alışmıyoruz. Hep birlikte güçlüyüz ve mutlaka kazanacağız."

‘Nihai beraatine kadar Pınar Selek'in yanındayız’

Yurtdışından feminist, akademisyen, yazar, gazeteci, sanatçı, yayıncı, belediye başkan yardımcısı ve insan hakları savuncularından oluşan 273 imzacı ve 14 kuruluş, 28 Haziran tarihli duruşma için Pınar Selek’le dayanışma çağrısı yaptı.

Aralarında Etienne Balibar, Judith Butler, Angela Davis, Barbaros Altuğ, Aslı Erdoğan, Annie Ernaux ve Günter Wallraff’ın da bulunduğu imzacılar, davanın 26. yılında Pınar Selek’in dört kez beraat ettiği davadan bir kez daha yargılanacağını vurgulayarak şöyle dedi:

“Pınar Selek gücünü yılmadan ve yorulmadan adalet, özgürlük ve eşitlik için kullanıyor. Bu nedenle, içinde yaşadığımız ve mücadele ettiğimiz birçok farklı bağlama rağmen, aynı hareketin parçası olduğumuzun ve bu davanın sonucunun gelecekte içinde bulunacağımız siyasi zemini belirleyeceğini farkındayız."

"Herkesi 28 Haziran'da gerek İstanbul'da, gerekse başka yerlerde Pınar Selek'in yanında yer almaya ve nihai beraati için yürütülen ulusötesi kampanyaya katılmaya kolektif kurtuluşu sağlamak amacıyla çağırıyoruz. Nihai beraatine kadar Pınar Selek'in yanındayız. Pınar Selek için adalet ve özgürlük, herkes için adalet ve özgürlük.”

POLİS ABLUKASINDA DAVA Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı

(EMK)