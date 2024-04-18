Pınar Selek’ten 28 Haziran’daki duruşmaya çağrı

Mısır Çarşısı davasında hakkındaki dördüncü kez beraat kararı Haziran 2022’de bozulan sosyolog yazar Pınar Selek’in yargılandığı dava 28 Haziran’da İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Pınar Selek davası kronolojisi

“Karar çıkacak mı yoksa başka bir erteleme mi olacak?”

Duruşmaya çağrı yapan Fransa’da yaşayan Pınar Selek, X’te şöyle seslendi:

“28 Haziran'da Davamda yeni bir duruşma olacak. Hayır, bu benim davam değil, yüzyıllardır beni takip eden bir Kabus. Dayanışmanız sayesinde mahkemeler sınır ötesi ve ulus ötesi mücadeleler alanı haline geldi. Karar çıkacak mı yoksa başka bir erteleme mi olacak? Yüzlerce Avrupalı dostum, bu yükü Türkiye'deki yoldaşlarımla paylaşmak ve dayanışmanın mucizeler yaratabileceğini göstermek için İstanbul'a doğru yola çıkacak."

"Ben ise bana şimdiye kadar pek çok mucize sunmuş olan Lyon'da olacağım. 2014'te dördüncü beraatimi 1. bölgedeki Belediye Binasında öğrenmiştim. Dolayısıyla kim bilir...”

“28 Haziran'da beni onursal vatandaş olarak benimsemiş olan Lyon Belediyesinde, Lyon Normal Yüksekokul (ENS de Lyon) ve yüzlerce Lyon merkezli kuruluş tarafından ortaklaşa düzenlenen özel bir etkinlikte ağırlanacağım. Orada destekçilerimle birlikte bu davayı takip edeceğim.”

Pınar Selek: Düşüncemin ufuklarını açıyorum

(EMK)