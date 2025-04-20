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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 13:26
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 13:54
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26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor

Duruşma öncesinde bir açıklama yapan Hâlâ Tanığız Platformu, Selek’in adının yıllardır hukuki dayanağı olmayan iddialarla karartılmaya çalışıldığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Mısır Çarşısı patlaması davasında 26 yıldır yargılanan sosyolog, yazar ve akademisyen Pınar Selek'in davası, 25 Nisan 2025 Cuma günü yeniden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Selek hakkında daha önce dört kez verilen beraat kararının bozulmasının ardından başlayan beşinci yargılamada, hukuk camiası ve insan hakları savunucuları nihai beraat çağrısını yineledi.

Duruşma öncesinde bir açıklama yapan Hâlâ Tanığız Platformu, Selek’in adının yıllardır hukuki dayanağı olmayan iddialarla karartılmaya çalışıldığını belirtti. 

Açıklamada, "Hak, hukuk, adalet çağrılarının dört koldan yükseldiği bir dönemde, Selek’i çevreleyen bu kumpas 26. yılına girdi" denilerek davanın artık bir simge haline geldiğine dikkat çekildi.

Selek, Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporlarıyla gaz kaçağından kaynaklandığı tespit edilen olaydan ötürü dört kez beraat etmişti. Ancak 2022 yılında bu karar sekiz yıl sonra bozuldu ve yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Aynı süreçte Selek hakkında kırmızı bülten talebi ve gıyabi tutuklama kararı tekrarlandı.

28 Haziran 2024 tarihindeki duruşma öncesinde mahkeme dosyasına sunulan ve içeriği sahte olduğu belirtilen bir belge ise davada yeni bir skandala yol açtı. Belgede Selek’in, Fransa'nın Nice kentinde PKK/KCK tarafından düzenlendiği iddia edilen bir etkinliğe katıldığı öne sürüldü.

Ancak Selek’in görev yaptığı Côte d'Azur Üniversitesi ve Göçler ve Toplum Araştırma Birimi (URMIS) tarafından gönderilen resmi yazıyla bu iddia çürütüldü. Yazıda, Selek’in o tarihlerde üniversite tarafından düzenlenen ‘Göç Baharı’ adlı akademik etkinlikte görevlendirildiği belirtildi.

Platform, Selek’in akademik çalışmalar yaptığı kurumlarda dahi kriminalize edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, davanın başından bu yana sahte tutanaklar, tahrif edilmiş belgeler ve geçersiz delillerle yürütüldüğünü hatırlattı. Yeni heyet önünde 7 Şubat’ta görülen son duruşmada da tutuklama kararının devamına ve istinabe evrakları hakkında bilgi alınması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına hükmedildi.

26 yıldır süren bu hukuk mücadelesinin bir sonraki duruşması 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:30’da İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Hâlâ Tanığız Platformu, her zamanki gibi yurt dışından gözlemcilerin de katılacağı duruşmayı izlemek üzere kamuoyunu desteğe çağırdı.

Platformun çağrısı şöyle sona erdi: 

“Temel hak ve hürriyetlerin her gün yeni ihlallerle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, dayanışmanın anlamı her zamankinden daha büyük. Gelin, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran bu davaya ve Pınar Selek’in nihai beraatine birlikte tanıklık edelim.”

Pınar Selek davası 25 Nisan'a bırakıldı
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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