HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 15:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 15:49
1 dk Okuma

Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek

Patlama ile ilgili bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek
Sosyolog, yazar ve feminist aktivist Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davası, 21 Ekim Salı günü saat 10.45’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
15 Ekim 2025
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
20 Nisan 2025

Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili olarak “terör eylemine karışmak” suçlamasıyla tutuklanmış, ağır işkenceye maruz kaldıktan sonra yargılanmaya başlanmıştı. Ancak bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi.

Selek, dört kez beraat etmesine rağmen Yargıtay, 2023’te beraat kararını bozarak yeniden yargılama ve ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Aynı kararla hakkında kırmızı bülten ve tutuklama emri çıkarıldı.

Pınar Selek, yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

Pınar Selek davası kronolojisi
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023

(EMK)

Pınar Selek Pınar Selek davası kronolojisi Mısır Çarşısı davası mısır çarşısı patlaması
ilgili haberler
26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor
20 Nisan 2025
/haber/26-yillik-adalet-arayisi-pinar-selekin-nihai-beraati-talep-ediliyor-306628
Pinar Selek'e Veu Lliure Ödülü: Sınırları aşan ateş böcekleriyiz
6 Kasım 2024
/haber/pinar-selek-e-veu-lliure-odulu-sinirlari-asan-ates-bocekleriyiz-301499
Pınar Selek davası 25 Nisan'a bırakıldı
7 Şubat 2025
/haber/pinar-selek-davasi-25-nisan-a-birakildi-304363
POLİS ABLUKASINDA DAVA
Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
29 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-davasi-28-haziran-a-birakildi-285550
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek davasındaki son kumpası ifşa ediyoruz!
28 Haziran 2024
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selek-davasindaki-son-kumpasi-ifsa-ediyoruz-296941
Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün
28 Haziran 2024
/haber/pinar-selekin-yargilandigi-dava-bugun-296919
Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım
11 Nisan 2024
/haber/angela-davis-den-pinar-selek-davasina-cagri-yanindayim-294115
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in şahsında nihai beraate sahip çıkmak sorumluluğumuz
25 Haziran 2024
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-sahsinda-nihai-beraate-sahip-cikmak-sorumlulugumuz-296789
Pınar Selek’in kitabı “Maskeler, Süvariler, Gacılar” sahneye taşınıyor
25 Aralık 2024
/haber/pinar-selekin-kitabi-maskeler-suvariler-gacilar-sahneye-tasiniyor-303021
Pınar Selek için adalet çağrısı: Beraate sahip çıkmak için 7 Şubat'ta buluşuyoruz
2 Şubat 2025
/haber/pinar-selek-icin-adalet-cagrisi-beraate-sahip-cikmak-icin-7-subat-ta-bulusuyoruz-304192
