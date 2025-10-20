Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek

Sosyolog, yazar ve feminist aktivist Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davası, 21 Ekim Salı günü saat 10.45’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili olarak “terör eylemine karışmak” suçlamasıyla tutuklanmış, ağır işkenceye maruz kaldıktan sonra yargılanmaya başlanmıştı. Ancak bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi.

Selek, dört kez beraat etmesine rağmen Yargıtay, 2023’te beraat kararını bozarak yeniden yargılama ve ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Aynı kararla hakkında kırmızı bülten ve tutuklama emri çıkarıldı.

Pınar Selek, yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

