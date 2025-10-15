Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı

Fransa merkezli Non-Violence XXI (Şiddetsizlik 21 Birliği’nden), sosyolog-yazar, akademisyen ve feminist aktivist Pınar Selek’i “onursal başkanlık” (Marraine) görevine davet etti. Selek de bu talebi kabul etti.

“Kelebek” mi o, yoksa Pınar Selek mi?

Dernek, Selek’in adalet, barış ve azınlık hakları için sürdürdüğü kararlı mücadelenin, “şiddetsizlik ilkesinin örnek bir temsili” olduğunu vurguladı.

Non-Violence XXI adına François Marchand imzalı mektup şöyle:

“Kurulumuz, adalet, barış ve azınlık hakları için verdiğiniz mücadelenin değerini tanıyarak sizi derneğimizin hamisi olmaya davet etmiştir. Bu davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz; aramızda kurulacak gelecekteki işbirliklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Şiddetsizlik kültürünü yaymak için”

2001 yılında Fransa’da kurulan Non-Violence XXI, dünyada şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmayı, barış temelli girişimleri desteklemeyi ve toplumsal dönüşümü bu ilke üzerinden inşa etmeyi amaçlıyor.

Dernek; Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, Mouvement International de la Réconciliation (MIR) ve Alternatives Non-Violentes gibi çevreci ve barış yanlısı örgütlerin oluşturduğu geniş bir dayanışma ağına sahip.

Bu onursal davet, Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davasının yeniden görülmesine günler kala geldi.

Dava, 21 Ekim Salı günü saat 10.45’te İstanbul Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha başlayacak.

“Hâlâ Tanığız Platformu”, Selek’e destek çağrış yaptı ve “Her adalet arayışı el ele ilerlemeyi zorunlu kılıyor. Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım; çünkü bu beraat, barış temelli hakiki bir değişimin teminatıdır” dedi.

Selek, 1998’de Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla suçlanmış; bilirkişi raporları patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını ortaya koymasına rağmen dava 26 yılı aşkın süredir yeniden açılarak sürdürülüyor.

Dört kez beraat etmesine karşın yargılama hâlâ devam ediyor.

26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor

Pınar Selek davası kronolojisi

(EMK)