HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 09:06
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 09:50
2 dk Okuma

Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı

Dernek, Selek’in adalet, barış ve azınlık hakları için sürdürdüğü kararlı mücadelenin, “şiddetsizlik ilkesinin örnek bir temsili” olduğunu vurguladı.

Fotoğrafta, kapı önünde duran bir kadın görülüyor. Kısa, kıvırcık koyu renk saçlara sahip ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Üzerinde açık renk bir bluz ve kahverengi bir hırka bulunuyor. Boynunda deniz temalı küçük objelerle süslenmiş renkli bir kolye takıyor. Arka planda kapı ve duvar detayları bulunuyor; ortam sade ve doğal ışıkla aydınlanmış. Genel atmosfer, samimi ve içten bir portre izlenimi veriyor.
Fotoğraf: globeecho.com

Fransa merkezli Non-Violence XXI (Şiddetsizlik 21 Birliği’nden), sosyolog-yazar, akademisyen ve feminist aktivist Pınar Selek’i “onursal başkanlık” (Marraine) görevine davet etti. Selek de bu talebi kabul etti.

Dernek, Selek’in adalet, barış ve azınlık hakları için sürdürdüğü kararlı mücadelenin, “şiddetsizlik ilkesinin örnek bir temsili” olduğunu vurguladı.

Non-Violence XXI adına François Marchand imzalı mektup şöyle:

“Kurulumuz, adalet, barış ve azınlık hakları için verdiğiniz mücadelenin değerini tanıyarak sizi derneğimizin hamisi olmaya davet etmiştir. Bu davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz; aramızda kurulacak gelecekteki işbirliklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Şiddetsizlik kültürünü yaymak için”

2001 yılında Fransa’da kurulan Non-Violence XXI, dünyada şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmayı, barış temelli girişimleri desteklemeyi ve toplumsal dönüşümü bu ilke üzerinden inşa etmeyi amaçlıyor.

Dernek; Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, Mouvement International de la Réconciliation (MIR) ve Alternatives Non-Violentes gibi çevreci ve barış yanlısı örgütlerin oluşturduğu geniş bir dayanışma ağına sahip.

Bu onursal davet, Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davasının yeniden görülmesine günler kala geldi.
Dava, 21 Ekim Salı günü saat 10.45’te İstanbul Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha başlayacak.

“Hâlâ Tanığız Platformu”, Selek’e destek çağrış yaptı ve “Her adalet arayışı el ele ilerlemeyi zorunlu kılıyor. Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım; çünkü bu beraat, barış temelli hakiki bir değişimin teminatıdır” dedi.

Selek, 1998’de Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla suçlanmış; bilirkişi raporları patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını ortaya koymasına rağmen dava 26 yılı aşkın süredir yeniden açılarak sürdürülüyor.
Dört kez beraat etmesine karşın yargılama hâlâ devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Pınar Selek pınar selek davası hala tanığız platformu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

