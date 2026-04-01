Pınar Selek'in yeniden yargılandığı dava yarın

Feminist akademisyen Pınar Selek hakkında yıllardır süren Mısır Çarşısı davası 27. yılına girerken, dört kez beraat etmiş olmasına rağmen yargılama süreci devam ediyor.

Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek

“Hâlâ Tanığız Platformu” tarafından yapılan açıklamada, Selek’in suçsuzluğunun bilirkişi raporlarıyla ortaya konulduğu, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ile yurtdışından ifadesinin alınması yönündeki taleplerin reddedildiği belirtildi. Daha önce ise Selek hakkında çıkarılmak istenen kırmızı bültenin Interpol tarafından uygun bulunmadığına dair yazının dosyaya girdiği ifade edildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen mahkemenin tutuklama kararını sürdürdüğü ve uluslararası adli yardımlaşma kapsamında istinabe sürecinin beklendiği aktarıldı.

Platform, yeni duruşmanın 2 Nisan 2026’da Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurarak dayanışma çağrısı yaptı. Açıklamada, “dört beraate rağmen süren yargılamanın hukuksuz olduğu” vurgulanarak Selek’in nihai beraati için mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada Pınar Selek’e ilişkin tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ve yurtdışından istinabe suretiyle ifadesinin alınması yönündeki talepler reddedildi.

Bir önceki duruşmada da, mahkemenin Selek hakkındaki Kırmızı Bülten talebinin İnterpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazının dosyaya girmiş olduğu görülmüştü. Tüm bu gelişmelere ve taleplere rağmen tutuklama kararının devamına, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine karar verildi.

Şimdi bir kez daha dayanışma gücümüzü birleştirme zamanı.

Yeni duruşma için 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09:45’e Çağlayan Adliyesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde buluşuyoruz.

Her zamanki gibi yurtdışından kalabalık bir heyetin katılacağı davaya hepinizi bekliyoruz.

Tüm hukuksuzluklar ve dört beraatle tescil edilmiş suçsuzluk apaçık ortadayken, yol arkadaşımızı ısrarla müebbet sanıklığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Her zaman dediğimiz gibi: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkıyoruz.