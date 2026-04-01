ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 11:09 1 Nisan 2026 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 11:15 1 Nisan 2026 11:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Pınar Selek'in yeniden yargılandığı dava yarın

Pınar Selek davası yarın saat 09:45’e Çağlayan Adliyesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Feminist akademisyen Pınar Selek hakkında yıllardır süren Mısır Çarşısı davası 27. yılına girerken, dört kez beraat etmiş olmasına rağmen yargılama süreci devam ediyor.

Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
22 Ekim 2025
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023

“Hâlâ Tanığız Platformu” tarafından yapılan açıklamada, Selek’in suçsuzluğunun bilirkişi raporlarıyla ortaya konulduğu, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ile yurtdışından ifadesinin alınması yönündeki taleplerin reddedildiği belirtildi. Daha önce ise Selek hakkında çıkarılmak istenen kırmızı bültenin Interpol tarafından uygun bulunmadığına dair yazının dosyaya girdiği ifade edildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen mahkemenin tutuklama kararını sürdürdüğü ve uluslararası adli yardımlaşma kapsamında istinabe sürecinin beklendiği aktarıldı.

Platform, yeni duruşmanın 2 Nisan 2026’da Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurarak dayanışma çağrısı yaptı. Açıklamada, “dört beraate rağmen süren yargılamanın hukuksuz olduğu” vurgulanarak Selek’in nihai beraati için mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

21 Ekim 2025’te görülen son duruşmada Pınar Selek’e ilişkin tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması ve yurtdışından istinabe suretiyle ifadesinin alınması yönündeki talepler reddedildi.

Bir önceki duruşmada da, mahkemenin Selek hakkındaki Kırmızı Bülten talebinin İnterpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazının dosyaya girmiş olduğu görülmüştü. Tüm bu gelişmelere ve taleplere rağmen tutuklama kararının devamına, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine karar verildi.

Şimdi bir kez daha  dayanışma gücümüzü birleştirme zamanı.

Yeni duruşma için 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09:45’e Çağlayan Adliyesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde buluşuyoruz.

Her zamanki gibi yurtdışından kalabalık bir heyetin katılacağı davaya hepinizi bekliyoruz.

Tüm hukuksuzluklar ve dört beraatle tescil edilmiş suçsuzluk apaçık ortadayken, yol arkadaşımızı ısrarla müebbet sanıklığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Her zaman dediğimiz gibi: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkıyoruz.

Haber Yeri
İstanbul
Pınar Selek Pınar Selek beraat pınar selek davası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git