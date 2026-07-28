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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 15:10 28 Temmuz 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 15:19 28 Temmuz 2026 15:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Meclis'te yeni oturma düzeni belli oldu: CHP, DEM ve MHP'nin arasında

Kurtulmuş, "Mevcut ön ve arka sıra yerleşimleri göz önünde bulundurularak, DEM Parti’nin kullandığı iki ön sıradan biri CHP Grubu’na tahsis edilmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis'te yeni oturma düzeni belli oldu: CHP, DEM ve MHP'nin arasında
Fotoğraf: TBMM
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YENİ Parti’nin kurulmasıyla TBMM’deki parti grubu sayısı 7’ye yükseldi; Meclis Genel Kurulu’nda dengeler ve koltuk düzeni değişti.

Geçici olarak belirlenen yeni krokiye göre YENİ Parti, AK Parti’nin hemen yanına yerleşirken; CHP, DEM Parti ile MHP’nin ortasına yerleşti. 

ANKA'nın haberine göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti ve CHP yöneticileriyle gerçekleştirdiği kritik görüşmelerin ardından Genel Kurul’un yeni oturma planını duyurdu. Partilere resmi yazı gönderen Kurtulmuş, parti grubu sayısının 7'ye çıkmasıyla birlikte salondaki düzenin güncellenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanlık Divanı nihai kararı verene kadar uygulanacak geçici formülü şu sözlerle açıkladı:

"Mevcut ön ve arka sıra yerleşimleri göz önünde bulundurularak, DEM Parti’nin kullandığı iki ön sıradan biri CHP Grubu’na tahsis edilmiştir."

Başkanlık Divanı’nın bakış açısına göre soldan sağa doğru Meclis'teki yeni koltuk sıralaması şöyle:

AK Parti • YENİ Parti • DEM Parti • CHP • MHP • İYİ Parti • Yeni Yol Partisi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel yeni parti Meclis
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