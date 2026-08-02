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YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 10:28 2 Ağustos 2026 10:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 10:33 2 Ağustos 2026 10:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar

Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan tutuklananlar arasında. Toplam tutuklu sayısı ise 28'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar
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Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

19 kişi gözaltına alınmıştı

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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