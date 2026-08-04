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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 11:02 4 Ağustos 2026 11:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 11:12 4 Ağustos 2026 11:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Zilan Azad’a Gülistan Doku röportajı soruşturması

İlke TV muhabiri Zilan Azad ile Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi üyesi Selin Top, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun şikayeti üzerine ifade verecek. Azad, Top ile Gülistan Doku dosyasını ve Dersim’deki kadınları konuşmuştu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Zilan Azad’a Gülistan Doku röportajı soruşturması
Fotoğraf: İlke TV
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İlke TV muhabiri Zilan Azad hakkında, “Takım elbiseli adamlar kendi satrançlarını oynarken kadınlar hayatta kalmaya çalışıyor” başlıklı röportaj nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Azad’ın Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi üyesi Selin Top ile yaptığı röportajda, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, Dersim’de yaşayan kadınların aktarımları ve kamu görevlilerinin de içinde olduğu öne sürülen erkek suç ağlarına ilişkin iddialar yer alıyordu.

Röportajda adı geçen Cem Tekinoğlu, Azad ve Top hakkında “hakaret”, “iftira” ve “kişilik haklarına saldırı” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP’den YENİ Parti’ne geçen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı olan Cem Tekinoğlu, röportajda kendisine yöneltilen iddiaların kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Azad ve Top’un soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

DİSK Basın-İş: Gazetecilik yargı tehdidiyle engellenemez

DİSK Basın-İş, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunu ilgilendiren iddiaları haberleştirmenin gazetecilerin görevi olduğunu kaydetti.

Sendika, Tekinoğlu hakkında geçmişte de çeşitli haberler yapıldığını ve suç duyurularında bulunduğunu belirterek, iddiaların kamu yararı doğrultusunda haberleştirilmesinin yargı yoluyla engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilerin görevi, kamu yararını ilgilendiren konuları haberleştirmektir. Bu görevin dava tehdidiyle engellenmeye çalışılması yalnızca bir gazeteciye yönelik değil, halkın haber alma hakkına yönelik de bir müdahaledir.”

DİSK Basın-İş ayrıca, Gülistan Doku dosyasının etkin biçimde soruşturulmasını ve adaletin sağlanmasını savunan bir siyasi partide çalışan bir ismin, aynı dosyaya ilişkin iddiaları haberleştiren bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmasının çelişki yarattığını belirtti:

“Gülistan Doku dosyasının etkin biçimde soruşturulmasını ve adaletin sağlanmasını savunan bir siyasi partide görev yapan bir ismin, aynı dosyaya ilişkin kamuoyunu yakından ilgilendiren iddiaları haberleştiren bir gazeteciyi yargı yoluyla susturmaya çalışması kritik bir tutarsızlıktır. Yeni Parti’nin Gülistan Doku dosyasına ilişkin bugüne dek ortaya koyduğu siyasi tutum ile danışmanının bu habere yönelik yargısal girişimi arasındaki çelişkinin kamuoyu önünde açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Meslektaşımız Zilan Azad ile dayanışma içindeyiz. Gazetecilik suç değildir. Kamu yararına yapılan haberler, yargısal tehditler ve baskılarla susturulamaz.”

Haberde Dersim’deki kadınların anlatımları yer alıyordu

Soruşturmaya konu olan röportaj, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nin Gülistan Doku dosyasını takip etmek amacıyla gerçekleştirdiği Dersim ziyaretine odaklanıyordu.

Selin Top röportajda, kadınların ve üniversite öğrencilerinin kentte yoğun güvenlik politikaları, örgütlenme baskısı, taciz ve güvensizlik yaşadıklarını aktarmıştı.

Top ayrıca, Munzur Üniversitesi ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan bazı kişiler hakkındaki cinsel taciz, tehdit, görevi kötüye kullanma ve kadın öğrencileri kamu görevlileriyle temas ettirme iddialarını gündeme getirmişti.

Röportajda yer verilen bu anlatımların kadınların, öğrencilerin ve yerel kadın örgütlerinin aktarımlarına dayandığı belirtilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Zilan Azad İlke TV Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Dersim Gülistan Doku
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