Göçmen Mülteci Ağı’ndan çağrı: Irkçılığa karşı somut adımlar atılmalı

Göçmen Mülteci Ağı, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığı ile Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu'nda İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada, artan ırkçılık ve ayrımcılığa karşı somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Dünyada savaşlar ve krizler nedeniyle zorunlu göçün arttığına dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre yerinden edilenlerin sayısının 120 milyona ulaştığı belirtildi. Türkiye’de de göçmenlere yönelik saldırıların arttığı ve bunun ciddi bir insan hakları sorunu olduğu ifade edildi.

Talepler

Açıklama şöyle devam etti: Irkçılık yalnızca hedef alınan topluluklara değil, toplumun birlikte yaşama iradesine de zarar veriyor. Bu nedenle ayrımcılıkla mücadele politikalarının güçlendirilmesi gerekiyor.

Talepler şöyle

Irk ayrımcılığına karşı uluslararası sözleşmeler etkin şekilde uygulanmalı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No’lu Ek Protokolü onaylanmalı.

Nefret suçlarına karşı etkili soruşturma ve yargılama mekanizmaları işletilmeli.

Göçmenlerin ve mültecilerin hakları güvence altına alınmalı.

Açıklama, 21 Mart’ın dayanışmayı büyütme günü olduğu vurgusuyla sona erdi ve uluslararası topluma savaşların durdurulması çağrısı yapıldı.

(EMK)