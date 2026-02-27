BM: 2025’te göç yollarında en az 7 bin 667 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu açıkladı.

AA’nın haberine göre BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında IOM’nin yayımladığı son rapora ilişkin bilgi verdi. Dujarric, 2025’te deniz geçişlerinin en ölümcül rotalar arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Rapora göre, 2025 yılında özellikle deniz rotalarında ağır kayıplar yaşandı. Akdeniz’de en az 2 bin 185 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotasında ise 1214 kişi yaşamını yitirdi ya da kendilerinden haber alınamadı.

Dujarric, açıklanan verilerin gerçeği tam olarak yansıtmayabileceğine dikkat çekti. Geçen yıl denizde en az 1500 kişi daha kayıp olarak bildirildi; ancak arama-kurtarma çalışmalarının sınırlı kalması nedeniyle bu vakalar doğrulanamadı. Bu nedenle toplam can kaybının çok daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

IOM verileri, 2025’teki kayıp ve ölüm sayısının 2024’te kaydedilen yaklaşık 9 bin 200 vakaya kıyasla düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Dujarric, bu gerilemede özellikle Amerika kıtasında tehlikeli ve düzensiz göç rotalarını kullanmaya çalışan insan sayısındaki azalmanın etkili olduğunu söyledi.

