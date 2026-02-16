Zonguldak’ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, Taşbaca Madencilik'e ait kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.

Maden ocağında 4 işçi mahsur kaldı.

Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"Bir işçiye ulaşıldı"

Gelik Belediye Başkanı göçük altından bir işçiye ulaşıldığını ve iletişim kurulduğunu açıkladı.

Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"4 işçi göçük altında kaldı. Tünelin bir kısmı göçüyor. Arka tarafında ocak kısmında kalan bir yer. Eğer kısa zamanda ulaşabilirsek. Hepsine kısa sürede ulaşacağız. Hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Kömür madeninde çalışmalar devam ediyor. Göçük olan kısmın arkasına geçmeye çalışıyorlar. Oksijenle ilgili bir sıkıntı yok havalandırma çalışıyor. Önemli olan o göçüğü geçmemiz."

(AB)